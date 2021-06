ASSE Mercato : Lens proche de chiper un buteur stéphanois

Publié par Ange A. le 05 juin 2021 à 10:00

L’AS Saint-Étienne va vivre un mercato estival particulièrement agité. Plusieurs départs sont notamment annoncés à l’ ASSE cet été. Encore sous contrat avec les Verts, Denis Bouanga pourrait prendre la direction de Lens cet été.

Bouanga concerné par un départ de l’ ASSE

Claude Puel compte encore dégraisser son effectif professionnel cet été. Le coach de l’AS Saint-Étienne a déjà confirmé les départs de Mathieu Debuchy et Kévin Monnet-Paquet. Également en fin de contrat comme Debuchy et Monnet-Paquet, Romain Hamouma pourrait quitter l’ ASSE. La faute à une offre informelle de la direction du club ligérien. Outre ces trois cadres, le coach stéphanois ne va pas retenir d’autres éléments ayant encore des contrats valides. Ryad Boudebouz, Jessy Moulin, Miguel Trauco ou encore Wahbi Khazri sont également en sursis. Encore lié au club ligérien jusqu’en 2023, Denis Bouanga serait dans une situation similaire. Co-meilleur buteur de Sainté la saison dernière avec 7 réalisations, l’attaquant gabonais ne manque pas de prétendant. Il est notamment courtisé par le RC Lens et l’Olympiakos le Pirée. Son nom a également été associé au Stade Rennais.

Un boulevard pour Franck Haise dans le dossier Bouanga ?

Selon les indiscrétions d’Ignazio Genuardi, Denis Bouanga a plus de chance de quitter l’ ASSE pour le RC Lens. Chez les Sang et Or, il retrouverait son ancien encadreur à Nîmes Franck Haise. L’insider assure que l’Olympiakos aurait plus de chance d’enrôler Romain Del Castillo. L’attaquant du Stade Rennais sort d’une saison décevante avec le club breton. Il n’a délivré que 5 passes décisives lors du dernier exercice. Sa valeur marchande estimée à 4,5 millions d’euros sur Transfermarkt entrerait dans les cordes de la formation grecque. Laquelle serait peu disposée à investir 9 millions d’euros sur l’attaquant de Saint-Étienne.