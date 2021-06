OM Mercato : Pablo Longoria prépare deux annonces éclatantes

Publié par JEAN-LUC D le 05 juin 2021 à 14:00

Désireux de renforcer au maximum l’équipe de Jorge Sampaoli, le président de l’OM, Pablo Longoria, est sur tous les fronts alors que le mercato estival n’est pas encore officiellement ouvert. Le président marseillais s’apprête même à faire deux grosses annonces.

Mercato - OM : Longoria boucle sa première recrue estivale

À la recherche d’un nouveau milieu de terrain pour pallier un éventuel transfert de Boubacar Kamara, l’Olympique de Marseille se rapproche de son but avec Gerson. Âgé de 24 ans, le milieu brésilien est la grande priorité de Jorge Sampaoli, qui l’a connu lors de son passage dans le championnat brésilien. D’après les révélations du journaliste de RMC Sport, Mohamed Bouhafsi, les dirigeants de l’OM et leurs homologues de Flamengo sont en train de régler les derniers détails de cette opération.

« L’Olympique de Marseille et Flamengo sont en train de finaliser les derniers détails pour l’arrivée de Gerson. Le milieu de terrain s’engagerait avec l’OM pour 5 saisons. L’accord définitif devrait être trouvé dans les prochaines 24h », écrit-il sur sa page Twitter. Si la transaction était annoncée pour 28 millions d’euros plus des bonus, Pablo Longoria devrait finalement débourser un montant compris entre 15 et 20 millions d'euros, selon le journal L’Équipe, avec de possibles pourcentages sur une revente. Mais ce n’est pas tout puisque le président de l’ OM est également sur le point de faire mouche dans un autre gros dossier.

Arrivée imminente pour Thiago Almada !

Hier, Mohamed Bouhafsi annonçait que le président du club phocéen discute avec l’agent du milieu de terrain de Vélez Sarsfield, Thiago Almada, mais aucun accord n’a encore été trouvé entre les deux parties. Le quotidien argentin El Eco indique ce samedi que Pablo Longoria est bel et bien parvenu à convaincre le joueur de 20 ans qu’il a donné son accord de principe en vue d’un transfert à Marseille cet été. Mieux, le journal sud-américain ajoute même que Longoria est sur le point de parvenir à un accord total pour Thiago Almada avec une offre de 12 millions d’euros suffisante pour la direction de Vélez Sarsfield.

L’issue est imminente, selon la même source. Désireux d’offrir une équipe compétitive à Jorge Sampaoli pour la saison prochaine, le président marseillais est confiant quant à l’aboutissement de ces dossiers. Sur son compte Twitter, le journaliste Pedro Almeida assure (avec des chiffres différents) que les officialisations de Gerson et Thiago Almada pourraient se faire la semaine prochaine. « L’Olympique de Marseille s’apprête à annoncer deux signatures pour la saison prochaine. Gerson de Flamengo pour 27M€+ 3M€ de bonus et Thiago Almada de Velez pour près de 15M€ + 2M€ de bonus. La formation française veut annoncer les deux joueurs dès le début de la semaine prochaine », annonce Pedro Almeida.

Affaire à suivre donc…