PSG Mercato : Cristiano Ronaldo d’accord pour signer au PSG !

Publié par JEAN-LUC D le 04 juin 2021 à 16:00

Poussé vers la sortie par Massimiliano Allegri, Cristiano Ronaldo va quitter la Juventus de Turin durant le mercato estival qui s’ouvre le 9 juin. Annoncée dans les plans du PSG, la star portugaise ne voit pas d’un mauvais oeil une arrivée en Ligue 1. Leonardo s’apprête même à accélérer son recrutement.

Cristiano Ronaldo tenté par une aventure en France

Jeudi, le journal espagnol AS a révélé que le directeur sportif du Paris Saint-Germain a contacté l’entourage de Cristiano Ronaldo pour connaître les intentions du joueur. Ce vendredi, le célèbre journaliste italien Nicolò Schira a confirmé l’information. Pour le spécialiste mercato de Sky Sports, le nouveau coach de la Juve, Massimiliano Allegri, ne veut pas de Ronaldo et l’a fait savoir à sa direction. À 36 ans, le quintuple Ballon d’Or pourrait donc rejoindre le PSG ou Manchester United dans les prochaines semaines.

« La réunion entre Max Allegri et Federico Cherubini (directeur sportif turinois) a confirmé que Cristiano Ronaldo pourrait quitter la Juventus cet été, s’il y a une bonne offre qui arrive. Manchester United (possible échange avec Paul Pogba) et le PSG (échange avec Mauro Icardi) sont toujours intéressés par CR7 », explique Nicolò Schira. Une autre confirmation vient encore de l’Italie avec une petite bombe en plus. Cristiano Ronaldo a donné son accord pour une arrivée au Paris Saint-Germain qui prépare son offre pour tenter de trouver un terrain d’entente avec la direction de la Juventus de Turin.

Mercato PSG : Leonardo prépare son offre pour Cristiano Ronaldo

Arrivé en 2018 en provenance du Real Madrid contre un chèque de 117 millions d’euros, Cristiano Ronaldo a peut-être disputé sa dernière saison avec la Vieille Dame. Pas dans les plans d’Allegri, qui veut reconstruire le club avec des joueurs prometteurs, l’international portugais est sur le marché des transferts. Pour le libérer de sa dernière année de contrat, le club italien réclame une enveloppe comprise entre 25 et 30 millions d’euros.

Un montant largement dans les cordes des finances parisiennes et le quotidien transalpin La Stampa assure que Leonardo prépare déjà son offre pour tenter de boucler au plus vite ce transfert avec les Bianconeri. Toujours selon la même source, le Paris SG veut inclure Mauro Icardi dans l’opération pour augmenter ses chances d’accrocher rapidement un accord. MassimilianoAllegri étant intéressé par le profil de l’attaquant argentin du Paris Saint-Germain.

Affaire à suivre…