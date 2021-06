Real Madrid Mercato : Courtois lâche une bombe pour Eden Hazard

Publié par JEAN-LUC D le 06 juin 2021 à 16:45

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2024, Eden Hazard est annoncé sur le départ du côté du Real Madrid. Actuellement en rassemblement avec l’équipe de Belgique, le gardien des Merengues Thibaut Courtois s’est prononcé sur la situation de son coéquipier.

Thibaut Courtois scelle l'avenir de Eden Hazard

Arrivé en 2019 en provenance de Chelsea contre un chèque de 115 millions d’euros, Eden Hazard peine à trouver ses marques au Real Madrid. Selon plusieurs médias espagnols, Florentino Pérez veut déjà se débarrasser du meneur de jeu belge. À quelques jours de l’ouverture officielle du mercato estival, le gardien de but madrilène, Thibaud Courtois, a été interrogé sur l’avenir de son compatriote. Et malgré les nombreuses rumeurs de la presse, l’ancien portier de Chelsea assure que l’international belge de 30 ans va rester à Madrid la saison prochaine.

« Eden reste au Real Madrid à 100%, il ne veut pas quitter l'équipe. Seule la presse madrilène écrit sur son envie de partir », a déclaré Courtois lors d’une interview accordée au journal belge Le Soir. « C'est toujours dommage de voir Eden qui a des problèmes (…) Lors des derniers mois, il a beaucoup travaillé en salle (…) À l'entraînement, je le voyais très efficace et très actif. On voyait l'Eden de l'équipe nationale ou de Chelsea (…) Carlo Ancelotti saura qui est Eden Hazard et quel joueur il est. À Eden de le faire sur le terrain. On connaît ses qualités et on ne doit pas en douter », a ajouté Thibaud Courtois. De son côté, le nouvel entraîneur madrilène veut aussi garder le magicien belge.

Carlo Ancelotti veut garder Eden Hazard

Contrairement à son président Florentino Pérez, le successeur de Zinedine Zidane ne veut pas se séparer du capitaine des Diables Rouges. Fraîchement débarqué sur le banc du Real Madrid, Carlo Ancelotti a ouvertement annoncé qui compte s’appuyer sur l’ancien milieu de terrain offensif du LOSC. « Hazard est un joueur de haut niveau. Il a eu des problèmes de blessures, mais je pense qu'il va exprimer son potentiel parce qu'il le veut. C'est la bonne année », a expliqué l’entraîneur italien en conférence de presse.