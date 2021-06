PSG Mercato : L’agent de Georginio Wijnaldum est à Paris !

Publié par JEAN-LUC D le 07 juin 2021 à 14:00

Le coup de maître de Leonardo se confirme encore un peu plus ce lundi. À deux doigts de signer pour le Barça, Georginio Wijnaldum va finalement devenir un joueur du PSG. L’affaire rentre dans sa dernière ligne droite avec l’agent de l’ancien milieu de terrain de Liverpool qui vient d'arriver dans la capitale française.

Mercato PSG : Officialisation imminente pour Georginio Wijnaldum

En fin de contrat avec Liverpool, Georginio Wijnaldum va défendre les couleurs du PSG à compter de la saison prochaine. Le Paris Saint-Germain pourrait d’ailleurs officialiser l’arrivée de l’international néerlandais dans les prochaines heures. Le journaliste espagnol Manu Heredia s’est même payé la tête du FC Barcelone qui vient une fois de plus, selon lui, de faire les frais de la puissance financière du club parisien. « Le PSG a payé la clause Neymar, a sorti Xavi Simons et Kays Ruiz de la carrière du Barça et à la dernière minute ils vont prendre Wijnaldum. Le Barça a tenté de recruter Thiago Silva, Di Maria, Verratti, Marquinhos et Rabiot du PSG, mais a échoué », a notamment expliqué Manu Heredia sur son compte Twitter.

Aux dernières nouvelles, l’agent du joueur de 30 ans est à Paris pour boucler le dossier. En effet, d’après les informations du Mundo Deportivo, l’agent de l’ancien protégé de Jürgen Klopp, Humphrey Nijman, est à Paris pour les dernières négociations avant la signature du milieu offensif.

Les détails du contrat de Georginio Wijnaldum au PSG

Hier, RMC Sport et le média américain ESPN ont confirmé que le PSG a sorti le chéquier pour convaincre Georginio Wijnaldum. Tout proche de signer au FC Barcelone, le compatriote de Memphis Depay a changé d’avis quand Leonardo lui a présenté une offre de contrat de trois ans assorti d’une garantie de titulaire au sein de l’effectif de Mauricio Pochettino et un salaire de 11 millions d’euros par saison. Avec la présence de son agent à Paris, l’ancien joueur du PSV Eindhoven va devenir dans les heures qui suivent la première recrue estivale du PSG.