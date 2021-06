ASSE Mercato : Un joueur offensif vers la porte de sortie

Publié par ALEXIS le 07 juin 2021 à 23:30

Formé à l’ ASSE et lancé en Ligue 1 par le club ligérien, Arnaud Nordin n’a toujours pas prolongé son contrat qui expire dans un an. Il est même déjà devant la porte de sortie, selon les dernières informations.

ASSE : Négociations au point mort pour Arnaud Nordin

Le contrat d’Arnaud Nordin à l’ ASSE prend fin le 30 juin 2022. Il est sollicité depuis déjà plusieurs mois pour prolonger son bail, mais il n’a toujours pas trouvé d’accord avec la direction stéphanoise. Alors que l’AS Saint-Étienne a réussi à convaincre ses pépites : Étienne Green (21 ans), Saidou Sow (19 ans) et Aimen Moueffek (20 ans) de prolonger leur bail, Claude Puel ne parvient pas à s’entendre avec Arnaud Nordin et ses représentants.

Ces derniers ont repoussé une première offre du manager général des Stéphanois et attendent une deuxième proposition qui tarde à venir. Selon les informations de But Football Club, « il n'y a aucune discussion entre l’ ASSE et l'entourage du joueur depuis des mois ». En d’autres termes, les parties ne parlent plus de prolongation de contrat et l’attaquant de 23 ans se dirige vers un départ (transfert) du Forez cet été.

Parcours de l'ailier formé à l'AS Saint-Étienne

Arnaud Nordin a intégré l’académie stéphanoise à l'âge de 15 ans. Il y a été formé entre 2013 et 2016 avant de signer son premier contrat professionnel en novembre 2016. Après une saison (2016-2017) compliquée, le natif de Paris a été prêté à l’AS Nancy-Lorraine. Revenu à l’ ASSE après sa saison réussie en Ligue 2, il est devenu progressivement un joueur clé des Verts.

La saison dernière, il a pris part à 32 des 38 matchs de championnat lors desquels il aura été titulaire 20 fois. Arnaud Nordin a marqué 4 buts pour autant de passes décisives. En cas de proposition, Sainté pourrait réclamer 5 M€, selon la cote du N°18 sur le marché.