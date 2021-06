OL Mercato : Memphis Depay vers le PSG, le Barça contre-attaque

Publié par Timothée Jean le 08 juin 2021 à 02:30

Après Georginio Wijnaldum, le PSG tente d’arracher Memphis Depay des serres du FC Barcelone. Le club catalan refuse cependant de subir un nouveau camouflet pour le buteur de l'OL.

OL Mercato : Le PSG prêt à doubler le Barça pour Memphis Depay ?

Les dirigeants du FC Barcelone se démènent pour boucler la prolongation du contrat de Lionel Messi. Cette quête n’est pas encore couronnée de succès qu'un autre dossier se corse. En effet, Memphis Depay qui devait rejoindre le club catalan serait en train de changer de direction. Si le transfert de Georginio Wijnaldum en Catalogne semblait acquis, le PSG s’est immiscé dans le dossier et est finalement parvenu à rafler la mise au grand désarroi des Catalans.

Les dirigeants Parisiens ont formulé une offre plus élevée que celle du Barça et sont parvenus à arracher la signature de l’ancien joueur de Liverpool. À en croire la presse francilienne, le milieu de terrain devrait passer sa visite médicale à Paris dans les prochaines 48 heures avant de signer un juteux contrat avec le PSG.

Courtisé par le Barça, Wijnaldum est donc sur le point de rejoindre le club de la capitale. Un sacré camouflet pour le club catalan, mais aussi un joli coup à zéro euro pour le Paris Saint-Germain. Et le club parisien serait prêt à récidiver avec le dossier Memphis Depay.

Mundo Deportivo révélait en début de matinée que le PSG a lancé une « dernière grosse offensive » afin de convaincre le buteur lyonnais de snober le Barça et venir évoluer aux côtés de Neymar et Kylian Mbappé la saison prochaine. Seulement, le Barça n’a pas encore dit son dernier mot pour le milieu offensif.

Une offre revue à la hausse pour Memphis Depay

Face à cette menace persistante du PSG, le Barça a en effet entamé une riposte en vue de sécuriser sa future recrue. Selon le journaliste indépendant Fabrizio Romano, le club catalan a amélioré sa proposition pour Memphis Depay. La source explique que le Néerlandais s'est vu proposer trois ans de contrat par le Barça, assorti d’une nouvelle proposition salariale, avec à la clé des émoluments améliorés et certaines garanties quant à son temps de jeu et son utilisation par Ronald Koeman.

Le but de cette nouvelle proposition ? Le Barça voudrait boucler la venue de Memphis Depay le plus rapidement possible pour s'éviter un nouveau camouflet à la Wijnaldum. Reste à savoir si cela sera suffisant. Libre depuis la fin de contrat avec l’Olympique Lyonnais, l'attaquant de 27 ans devra faire un choix quant à sa future destination.