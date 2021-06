PSG Mercato : Après Wijnaldum, Sergio Ramos en route pour Paris ?

Publié par JEAN-LUC D le 08 juin 2021 à 05:56

Tout proche d’annoncer officiellement l’arrivée de Georginio Wijnaldum, en fin de contrat avec Liverpool, le PSG pourrait également frapper un autre gros coup avec Sergio Ramos. En Espagne, le Real Madrid se prépare déjà à cette éventualité.

Divorce total entre Sergio Ramos et le Real Madrid

« Pour ce qui est de Sergio, je viens d’arriver et je dois parler avec les dirigeants du club. Nous allons le faire dans les prochains jours. Sergio Ramos est un joueur très important, fondamental pour toutes les réussites [du club, NDLR]. Je sais que des discussions sont en cours, mais je n’en connais pas les détails », déclarait Carlo Ancelotti lors de sa conférence de presse de présentation comme nouvel entraîneur du Real Madrid.

S’il tenait à convaincre le capitaine des Merengues, le successeur de Zinedine Zidane va devoir se faire une raison puisque selon le journal espagnol AS, le champion du monde 2010 a rejeté la proposition de baisse de salaire de 10% que lui a transmis Florentino Pérez dans l’optique d’une prolongation de son contrat qui expire le 30 juin prochain. Le média madrilène évoque même un « divorce total » entre la Maison-Blanche et le défenseur de 35 ans, qui tient entre ses mains plusieurs offres, dont une jugée démentielle du Paris Saint-Germain. Et aux dernières nouvelles, le Real Madrid semble s’être fait une raison dans ce cette affaire.

Le Real Madrid prépare les adieux pour Sergio Ramos

Selon un journaliste qatarien de BeIN Sports, le Paris Saint-Germain a offert à Sergio Ramos un bail de deux saisons avec une troisième année en option. Alors qu’il a refusé de baisser son salaire pour rester au Real Madrid, l’ancien coéquipier de Cristiano Ronaldo va percevoir 15 millions d’euros annuels au PSG sans compter les primes et divers bonus. Une offre qui est sur le point de faire mouche malgré une offensive de Manchester City pour le joueur espagnol.

Désormais convaincu que son capitaine va bientôt quitter Madrid, le président du Real veut s’entretenir avec lui afin de planifier ses adieux à Santiago Bernabeu. Selon le média ABC, Florentino Pérez veut voir Ramos dans le mythique stade des Merengues posant avec les 22 trophées qu’il a gagné sous le maillot blanc, tout en lui promettant comme Zinedine Zidane qu’il peut revenir quand il le souhaite. Le Paris Saint-Germain pourrait donc prochainement frapper un gros coup avec le légendaire Ramos.