ASSE Mercato : Le remplaçant de Mathieu Debuchy se signale

Publié par ALEXIS le 28 mai 2021 à 12:30

Sans budget conséquent pour recruter, l’ ASSE va faire avec les moyens de bord lors du mercato estival. Pour le successeur de Mathieu Debuchy, Claude Puel a opté pour une solution en interne. Et le joueur pressenti au poste du défenseur latéral droit a fait une annonce sur son retour pour la saison 2021-2022.

ASSE : Yvann Maçon, « j’ai retrouvé toutes mes capacités »

L’ ASSE a laissé libre Mathieu Debuchy à l’issue de son contrat cette saison. Pour le remplacer, Claude Puel compte sur la jeune génération. Un joueur déjà désigné par l’entraîneur des Verts pour remplacer le capitaine s’est signalé. Il a donné de ses nouvelles en vue de la saison prochaine. « J’ai retrouvé toutes mes capacités. J’avais 100 % de différence entre les deux muscles des deux côtés, et à présent, il ne m’en manque que cinq à rattraper. C’est ce que je fais tous les jours. Je reprends le jeu... », a fait savoir Yvann Maçon dans Le Progrès.

Alors que ses coéquipiers sont en vacances jusqu’au 28 juin, date de la reprise des entraînements de l’AS Saint-Étienne, le jeune arrière « reste une semaine supplémentaire à l’Etrat pour justement gagner du temps pour la saison prochaine et la reprise ». Rappelons que Claude Puel a annoncé le défenseur de 22 ans comme le successeur de Mathieu Debuchy. « Il y a des jeunes comme Yvann Maçon qui poussent. Mathieu est un compétiteur, mais je ne pouvais pas lui offrir une garantie d'être titulaire », avait-il indiqué pour justifier la libération de l’ancien joueur d’Arsenal.

Le défenseur de 22 ans déjà apte à rejouer

Quant à Yvann Maçon, il avait été victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit avec l'équipe de France espoirs, le 12 octobre 2020, lors des qualifications pour l'Euro 2021. Sept mois plus tard, il est apte à rejouer. Il souhaitait même disputer le dernier match de l’ ASSE contre le Dijon FCO (0-1) en Ligue 1, mais le staff médical, les entraîneurs et le chirurgien n’ont pas voulu prendre de risques inutiles. « Nous n’avions plus rien à jouer. La décision était peut-être frustrante au début, mais est mieux avec le recul », a expliqué la recrue stéphanoise de l'été 2020.