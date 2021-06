PSG Mercato : Après Wijnaldum, Leonardo frappe un gros coup à 0€

Publié par JEAN-LUC D le 08 juin 2021 à 10:14

Sauf surprise de dernière minute, Georginio Wijnaldum, en fin de contrat à Liverpool, va s'engager avec le PSG jusqu'en juin 2024. Et ce n’est pas tout, Leonardo a également bouclé un autre gros coup pour 0€.

Mercato PSG : Visite médicale ce mardi pour Georginio Wijnaldum

À quelques 24 heures de l’ouverture officielle du mercato estival, les lignes commencent déjà à bouger du côté du Paris Saint-Germain. À la recherche d’un ou plusieurs renforts au milieu de terrain, les dirigeants du PSG ont mis la main sur Georginio Wijnaldum. En fin de contrat avec Liverpool, l’international néerlandais a préféré rejoindre le club de la capitale alors qu’il était à deux doigts de s’engager en faveur du FC Barcelone.

Sauf revirement de situation, le joueur de 30 ans va passer sa visite médicale ce mardi et signer un contrat de trois saisons, soit jusqu’en 2024, avec les rouge et bleu selon le journal L’Équipe. Mais ce n’est pas tout puisque Leonardo a également bouclé un second gros coup sans débourser la moindre indemnité de transfert.

Un contrat longue durée pour Donnarumma, puis un prêt à la Roma ?

D’après les informations de La Gazzetta dello Sport, le Paris Saint-Germain tient déjà son second gros coup estival après Georginio Wijnaldum. Désireux de s’offrir les services d’un second gardien de but de classe mondiale, le PSG est parvenu à se mettre d’accord avec Gianluigi Donnarumma. En fin de contrat avec l’AC Milan, l’international italien a refusé de prolonger et va s’engager avec le vice-champion de France pour les cinq prochaines saisons, soit jusqu’en 2026.

Toutefois, le média transalpin précise que le compatriote de Marco Verratti ne va pas prendre ses marques immédiatement avec le PSG puisqu’il va être prêté dans la foulée après sa signature. « Donnarumma, qui n'a pas envie de rester une saison sur le banc, pourrait alors être prêté. L'AS Rome, qui cherche un gardien, serait en pole position pour l'accueillir », confirme L’Équipe. Comme l’a promis son président Nasser Al-Khelaïfi, le PSG compte bien frapper fort et « ce mercato sera plus actif que les précédents ».