OM Mercato : Kamara, le plan secret de l’AC Milan a fuité !

Publié par Timothée Jean le 08 juin 2021 à 14:00

Auteur d’une bonne saison sous les couleurs de l’ OM, Boubacar Kamara est annoncé avec instance à Chelsea. L'AC Milan compte cependant chambouler les plans des Blues dans ce dossier.

Alors que le marché des transferts ouvre officiellement ses portes le 9 juin, les lignes bougent déjà à l’Olympique de Marseille. Ces derniers jours, Chelsea semblait en pole position pour Boubacar Kamara. Ce mardi, la donne semble avoir changé puisqu’un nouveau prétendant s'est signalé. D’après les informations de la Corriere dello Sport, l’AC Milan est passé à la vitesse supérieure pour Boubacar Kamara.

Le média transalpin révèle que le directeur technique milanais Paolo Maldini et son directeur sportif, Frederic Massara, ont planché sur le profil du milieu de terrain marseillais, validé par toutes les parties en interne. Désireux de renforcer son entrejeu, le club italien aurait fait du joueur de 22 ans l'une de ses priorités estivales et les choses évolueraient dans le bon sens. Si l’Olympique de Marseille est toujours déterminé à tirer le maximum d’argent pour le transfert de Boubacar Kamara, valorisé à plus de 40 millions d’euros, une première offre officielle de l’AC Milan pourrait arriver dès cette semaine sur le bureau de l’ OM.

OM Mercato : Un prêt envisagé pour Boubacar Kamara ?

La source indique que le club milanais n’envisage pas de payer dans l’immédiat le montant exigé pour s’offrir le milieu de terrain de 22 ans. C'est la raison pour laquelle les Rossoneri font en sorte de trouver une solution adéquate. Le club italien envisagerait un prêt avec une option d’achat obligatoire pour Boubacar Kamara, mais il est peu probable que cette proposition aboutisse.

En quête de liquidités pour renflouer ses caisses, l’Olympique de Marseille souhaiterait plutôt toucher un gros chèque sur le probable départ de son milieu de terrain, courtisé par de nombreuses formations européennes à l'image du PSG, Naples ou encore Chelsea. Reste désormais à savoir quel prétendant sera prêt à répondre favorablement aux exigences financières de l’OM. Il faudra dans tous les cas patienter avant d’être fixé.