OM Mercato : Thiago Almada arrive, Dimitri Payet sacrifié ?

Publié par Timothée Jean le 09 juin 2021 à 05:30

Dans les jours à venir, l’ OM devrait enregistrer l’arrivée de deux nouveaux milieux de terrain. Des renforts dans l’entrejeu qui pourraient impacter l’avenir de Dimitri Payet à l’Olympique de Marseille.

OM Mercato : Risque d'embouteillage au milieu de terrain ?

Qualifié pour la prochaine Ligue Europa, l’ OM souhaite étoffer son entrejeu. Un objectif atteint avec le recrutement de Gerson. Les dirigeants de l’Olympique de Marseille ont bouclé la signature du Brésilien de 24 ans à hauteur de 31 M€. L’officialisation de son transfert devrait se faire dans les prochaines heures. Mais l’OM ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Le président Pablo Longoria a également avancé sur d’autres pistes à l’approche de ce mercato estival.

En difficulté à Arsenal, Mattéo Guendouzi se rapproche de l’ OM. Titulaire lors de son prêt au Hertha Berlin, le Français ne se voit pas cirer le banc de touche la saison prochaine. Le club olympien lui aurait donné des garanties sur son temps de jeu avant d’obtenir son accord de principe. Le même argument a sûrement été présenté au prodige du football argentin, Thiago Almada.

Véritable meneur de jeu de Vélez Sarsfield, le joueur de 20 ans aurait déjà répondu favorablement à la proposition marseillaise. Il ne resterait plus qu’à trouver un accord économique entre l’OM et Vélez pour boucler son transfert estimé à 15 M€. Mais comment l’Olympique de Marseille va-t-il gérer tous ces renforts dans l’entrejeu ? On peut imaginer que les dirigeants marseillais ne garderont pas tout le monde.

OM Merrcato : Dimitri Payet bientôt sacrifié ?

À première vue, le minot marseillais Boubacar Kamara ne sera pas retenu en cas d’offre satisfaisante. Des joueurs comme Valentin Rongier ou encore Pape Gueye pourraient voir leur temps de jeu chuter de façon considérable. Selon les informations du journal Le Phocéen, Dimitri Payet pourrait également être l'une des victimes de ce mercato qui s'annonce très mouvementé à l'OM.

« Si l'on considère que Mattéo Guendouzi prendrait la place de Bouba poste pour poste, on peut aussi penser que Gerson n'est pas venu pour s'assoir sur le banc (…) De fait, on peut estimer qu'il ne reste plus qu'une place pour Rongier ou Gueye, ce qui n'est même pas sûr en cas d'arrivée d'Almada. À moins que l'Argentin soit programmé pour remplacer Dimitri Payet » s’interroge la source, pour qui la venue de la pépite Thiago Almada pourrait être fatale au Français. Quoi qu’il en soit, les places sont chères à l’ OM et pourraient l'être encore plus en cas de renforts dans l’entrejeu cet été comme cela est prévu.