OL Mercato : Vers un départ totalement surprenant à Lyon ?

Publié par JEAN-LUC D le 09 juin 2021 à 17:00

Le mercato OL s’annonce mouvementé cet été. Privé de Ligue des Champions durant deux saisons consécutives, l’Olympique Lyonnais entend profiter de cette fenêtre de recrutement pour renforcer considérablement son effectif. Cependant, les Gones pourraient faire face à de grosses surprises dans le groupe actuel.

Aulas et Juninho travaillent sur la refonte de l’effectif

Pour la deuxième saison consécutive, l’Olympique Lyonnais va une nouvelle fois rater la Ligue des Champions l’année prochaine. Une situation qui n’est pas du goût de Jean-Michel Aulas. Le président de l’équipe lyonnaise et son directeur sportif Juninho veulent donc profiter de ce mercato estival pour travailler sur la refonte de leur effectif, selon les informations du journal sportif L’Équipe. Le mercato OL s’annonce ainsi très agité.

Dans le sens des départs, les dirigeants olympiens vont gérer les cas de Moussa Dembélé (24 ans, prêté à l’Atlético de Madrid), Joachim Andersen (25 ans, prêté à Fulham), Youssouf Koné (25 ans, prêté à Hatayspor), Jean Lucas (22 ans, prêté au Stade Brestois), Pape Cheikh Diop (23 ans, prêté à Dijon) ou encore Jeff Reine-Adélaïde (23 ans, prêté à l’OGC Nice). Juninho doit aussi se pencher sur la succession de Memphis Depay dont le départ est déjà acté. S’ils n’ont pas encore officiellement demandé à partir, Houssem Aouar, Maxwell Cornet et Karl Toko-Ekambi peuvent eux aussi changer d’air cet été. Mais ce n’est pas tout puisque Juninho et Aulas peuvent encore faire face à un départ très surprenant.

Mercato OL : Un cadre du vestiaire voudrait partir !

« On discute avec Jason. On était tout proche d'un accord. Le fait de ne pas être en Ligue des Champions, ça l'a un peu... Il ne faut pas s'inquiéter. On va discuter à son retour de l'Euro », déclarait récemment Jean-Michel Aulas dans l’émission « Tant qu’il y aura des Gones », concernant les négociations sur la prolongation de Jason Denayer.

Arrivé en 2018 contre une enveloppe de 10 millions d’euros, l’ancien défenseur central de Manchester City n’a toujours pas prolongé son contrat avec l’ OL alors qu’il touche à sa fin dans un an. Si les dirigeants lyonnais se montrent rassurants sur le sujet, le média belge RTBF révèle ce mercredi qu’en réalité le défenseur des Diables Rouges songe sérieusement à un départ pour rejoindre un club qui dispute la Ligue des Champions la saison prochaine. Le joueur de 25 ans a promis de prendre une décision après l’Euro. Affaire à suivre donc pour Jason Denayer et l'Olympique Lyonnais…