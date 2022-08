OL Mercato : Jason Denayer vers un surprenant retour cet été

Publié par Ange A. le 08 août 2022 à 08:25

OL Mercato : Libre depuis son départ de l’Olympique Lyonnais, Jason Denayer pourrait retrouver un championnat exotique cette saison.

OL Mercato : Jason Denayer vers une destination surprise

Alors que les championnats ont repris, Jason Denayer ne s’est toujours pas trouvé de nouveau club. Le défenseur central a quitté l’Olympique Lyonnais au terme de la saison écoulée. Le défenseur belge n’a pas renouvelé son contrat. Le joueur de 27 ans est toujours libre de s’engager avec le club de son choix. Il était notamment convoité par le Stade Rennais où il aurait pu retrouver les anciens Lyonnais Florian Maurice, Bruno Genesio et Martin Terrier. Toujours sans club, l’international belge pourrait évoluer dans un surprenant championnat cette saison. Une tendance encore confirmée par Foot Mercato. Le média en ligne croit savoir que l’ancien défenseur de l’ OL pourrait poser ses valises en Super Lig où un cador lui fait les yeux doux.

Denayer proche d’un retour en Turquie

Le site spécialisé assure que Jason Denayer pourrait rejoindre Besiktas, 6e de Super Lig la saison dernière. La source révèle que le défenseur belge était peu enclin à rejoindre le championnat turc. Mais faute d’offres de clubs plus huppés, l’ancien de l’Olympique Lyonnais a relancé les négociations avec le club turc. Le site révèle d’ailleurs que le Diable rouge n’a reçu que deux offres concrètes venant d’Arabie Saoudite. Une destination qui n’intéresse pas l’ancien de l’ OL. Reste maintenant à savoir si Denayer va retourner en Turquie cet été.

Il avait déjà évolué en Super Lig chez le rival Galatasaray. Il a évolué pendant deux saisons au club stambouliote. Il avait été prêté par Manchester City lors des saisons 2015-2016 et 2016-2018 aux Sang et or.