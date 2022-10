OL Mercato : Un défenseur courtisé par Lyon fait des révélations

Publié par ALEXIS le 11 octobre 2022 à 23:13

Parti de l’ OL à la fin de son contrat, Jason Denayer a rebondi dans le Golfe, à la surprise générale. Pour le média Eleven Sports, il justifie son choix.

OL Mercato : Denayer et Aulas n'ont pas trouvé d'accord pour une prolongation

En fin de contrat à l’ OL en juin dernier, Jason Denayer aurait pu prolonger son contrat chez les Gones. Le club rhodanien l'a courtisé pendant de longs mois et lui a fait plusieurs propositions pour rempiler. Mais le défenseur central et la direction de l’Olympique Lyonnais n’ont finalement pas trouvé d’accord. Parti libre de Lyon cet été, il a quitté l’Europe pour un championnat exotique. L’international belge (35 sélections) s’est engagé avec Shabab Al-Ahli Club, aux Émirats arabes unis. Une destination qui a surpris plus d’un, surtout à quelques mois de la coupe du monde. En effet, Jason Denayer aurait pu postuler dans le groupe du sélectionneur de la Belgique, Roberto Martinez, pour ‘’Qatar 2022’’.

Le défenseur belge justifie son étonnant choix exotique

Comme quoi, son choix a surpris beaucoup amateurs du football. Dans un entretien accordé à la source, l’arrière de 27 ans est revenu sur son départ de l’ OL et sur son étonnant choix de carrière.

« Beaucoup de choses se sont passées durant l’été, j’ai eu d’autres propositions plus intéressantes financièrement, mais pas de clubs qui allaient chercher des trophées alors que c’est ce que j’ai retrouvé ici avec un projet sportif et l’objectif de gagner. Ceux qui me suivent savent que je vais un peu dans tous les championnats, j’ai été en Turquie, en Écosse, toujours dans l’objectif de gagner des trophées. C’est ce qui m’a fait venir ici. Je comprends que les gens soient surpris […] Certains ne comprennent pas mon choix […] . Le plus important était de trouver un club pour être en forme. »