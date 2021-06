PSG Mercato : Cristiano Ronaldo, deux grosses nouvelles tombent

Publié par JEAN-LUC D le 09 juin 2021 à 19:00

Après Georginio Wijnaldum et Gianluigi Donnarumma, le PSG pourrait frapper un coup encore plus retentissant avec Cristiano Ronaldo. Indésirable à la Juventus Turin, la star portugaise se rapproche sérieusement du Paris Saint-Germain.

Cristiano Ronaldo a dit au revoir à ses coéquipiers

Trois ans seulement après son arrivée en provenance du Real Madrid pour 117 millions d’euros, Cristiano Ronaldo prépare déjà son départ de la Juventus de Turin. De retour sur le banc des Bianconeri, Massimiliano Allegri a indiqué à sa direction qu’il ne compte pas sur le quintuple Ballon d’Or pour la saison prochaine. Pour éviter de le laisser partir gratuitement, le club italien a donc décidé d’écouter les offres pour son attaquant cet été, à en croire La Stampa.

Le quotidien turinois précise même que le Paris Saint-Germain se prépare à faire une offre pour le meilleur buteur de l’histoire du Real Madrid, qui ne dirait pas forcément non à des retrouvailles avec Neymar et Kylian Mbappé. Mieux, selon le journal italien Il Messaggero, Ronaldo a annoncé à ses coéquipiers dans le vestiaire que, trois ans après son arrivée, il a l’intention de quitter la Juventus Turin cet été. Si le Qatar rêve de le recruter pour le compte du Paris SG, Leonardo pourrait même avoir une belle ouverture dans ce dossier avec l’intérêt de l’entraîneur de la Juve pour un attaquant parisien.

Mauro Icardi finalement tenté par la Juve ?

Mardi, Simone Rovera, consultant de RMC Sport, a expliqué que la Vieille Dame privilégiera un échange de joueurs dans le cadre d’un transfert de Ronaldo. « Selon moi, c'est difficile qu'un club puisse arriver avec les 28-30M€ pour Ronaldo afin que la Juventus ne fasse pas de moins-value. Selon moi, s'il part, la Juve misera sur un échange. Je pense qu'aujourd'hui, même CR7 ne sait pas où il ira », a expliqué le journaliste de Tuttosport.

Et aujourd’hui, le Corriere della Sera lâche une petite bombe en annonçant que l’attaquant du PSG Mauro Icardi, que Massimiliano Allegri veut absolument à la Juve, est très intéressé par un retour en Italie et principalement à Turin. Le Paris Saint-Germain pourrait donc en profiter et conclure rapidement un deal avec le club italien afin de récupérer CR7. Affaire à suivre…