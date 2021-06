OM Mercato : Guendouzi, Longoria part à l’assaut d’Arsenal

Publié par Timothée Jean le 10 juin 2021 à 05:00

En difficulté à Arsenal, Mattéo Guendouzi pourrait faire son retour en France lors de ce mercato estival. L’ OM est passé à la vitesse supérieure pour son transfert.

C'est un nom qui revient régulièrement du côté de l’Olympique de Marseille. Mattéo Guendouzi sera-t-il le prochain gros coup de l’ OM après l’arrivée de Gerson ? Pour l'instant, on sait surtout que le club olympien souhaite recruter le milieu de terrain français prêté la saison dernière au Hertha Berlin. Le joueur de 22 ans serait aussi très intéressé à l’idée de rejoindre Marseille lors de ce mercato estival. Paré pour un retour en France, il aurait déjà donné son accord de principe pour rejoindre le club marseillais.

Quant à Arsenal, le club britannique hésite encore à l’idée de brader son joueur de 22 ans. S'ils n'excluent pas de prolonger son contrat expirant en juin 2022, les Gunners préfèrent jouer la montre, histoire de faire grimper les enchères. Face à cette situation, le président de l’OM a de décider de prendre le dossier en main. Selon les informations de Fabrizio Romanon, Pablo Longoria ferait ainsi un forcing auprès des dirigeants d’Arsenal en vue de finaliser le tranfert du milieu de terrain tricolore le plus rapidement possible.

OM Mercato : Le dossier Guendouzi bouclé pour 10 M€ ?

« Arsenal négocie avec Marseille. Guendouzi a un accord au niveau des termes personnels d’un contrat avec Marseille. Marseille fait le forcing pour conclure l'affaire le plus rapidement possible, car ils veulent Guendouzi et espèrent qu'aucun club allemand en particulier ne se joindra à la course », a expliqué le journaliste pour Sky Sport.

L’OM veut donc boucler le dossier Mattéo Guendouzzi « dès que possible » pour s'éviter un sacré retournement de situation au profit d’un concurrent. Les Marseillais souhaitent boucler son transfert aux alentours de 10 millions d’euros. Les deux écuries poursuivent les négociations afin de trouver un terrain d’entente.