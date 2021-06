PSG Mercato : 12M€, Leonardo reçoit une réponse de Monaco !

Publié par JEAN-LUC D le 10 juin 2021 à 02:30

Le PSG cherche un nouveau latéral gauche pour se débarrasser de Layvin Kurzawa cet été. Alors que le dossier Theo Hernandez est beaucoup plus complexe, le Paris Saint-Germain a tourné ses regards vers l’AS Monaco. Et là encore, la réponse n’a pas tardé pour Leonardo.

PSG Mercato : Leonardo cible un défenseur de Monaco

Outre les noms ronflants d’attaquants annoncés régulièrement dans le viseur du Paris Saint-Germain, Leonardo s’est fixé comme priorité estivale de renforcer les couloirs de la défense de l’effectif de Mauro Icardi. À la recherche d’un arrière gauche, le directeur sportif parisien s’est positionné sur Caio Henrique, selon les informations de UOL Esporte. Arrivé l’été dernier en provenance de l’Atlético Madrid contre une enveloppe de 8 millions d’euros, le défenseur brésilien est lié à l’AS Monaco jusqu’en 2025.

Auteur d’une bonne saison sous les ordres de Niko Kovac avec 5 passes décisives en 36 matches toutes compétitions confondues, le joueur de 23 ans a vu sa côte grimpée sur le marché. Selon le site spécialisé Transfermarkt, Caio Henrique vaut aujourd’hui 12 millions d’euros. Un montant qui ne peut pas constituer un sérieux problème pour les finances du PSG, mais également du FC Barcelone qui est aussi annoncé sur ses traces. Mais le principal concerné ne semble pas encore pressé de quitter la Principauté.

Monaco : Caio Henrique répond à l'intérêt du PSG

En effet, au micro de Goal.com, Caio Henrique a fait le point sur son avenir. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le natif de Santos se plaît bien à Monaco. Alors que son nom est associé au Paris Saint-Germain et au Barça, le compatriote de Neymar préfère laisser ses agents régler cette question.

« Je suis très calme par rapport à ça. J'essaie de ne pas trop m'en mêler pour me concentrer uniquement sur le foot et je laisse ça entre les mains de mes agents », a indiqué le latéral Monégasque avant d’ajouter : « évidemment, c'est un grand plaisir d'être associé à des clubs si importants dans le monde, mais je garde les pieds sur terre et j'essaie toujours de faire de mon mieux où que je joue. Je suis très concentré et impliqué avec le club que je défends et cela ne changera pas. »

D’après UOL Esporte, les dirigeants de l’AS Monaco estiment leur joueur entre 25 et 30 millions d’euros. Leonardo est donc prévenu.