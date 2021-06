ASSE Mercato : Un joueur de l’OM dans les plans de Puel

Publié par ALEXIS le 10 juin 2021 à 17:04

Avec un maigre budget de recrutement, l’ ASSE est à l’affût pour attirer des joueurs libres de tout engagement ou à moindre coût. Un joueur en fin de contrat à l’ OM est dans les plans de Claude Puel.

ASSE : Khaoui à la place de Monnet-Paquet ?

L’ ASSE a frôlé la relégation en Ligue 2 la saison dernière. Longtemps menacée de descendre, l’équipe de Claude Puel s’est finalement maintenue grâce à la détermination des joueurs dans la deuxième moitié de saison. Pour repartir du bon pied la saison prochaine, l’AS Saint-Étienne cherche des renforts. Et la priorité des Verts est un défenseur central pour remplacer Pape Abou Cissé, retourné à l’Olympiakos à l’issue de son prêt de six mois. Pour se renforcer offensivement, les Stéphanois seraient sur la piste menant vers Saîf-Eddine Khaoui selon Le Quotidien du Sport. Il est visé pour prendre la place de Kévin Monnet-Paquet dans le couloir gauche. Le natif de Paris est en fin de contrat et n’a pas été conservé par l’Olympique de Marseille. Il cherche donc un nouveau club pour rebondir. L’ ASSE serait bien inspirée en l’enrôlant librement.

Qui est Saîf-Eddine Khaoui ?

Saîf-Eddine Khaoui est un polyvalent milieu offensif. Il est passé par l’INF Clairefontaine avant d’intégrer le Tours FC en 2011. Il a été transféré à l’ OM en 2016 pour un million d’euros. Ne rentrant pas dans les plans du staff technique des Olympiens, il a fait l’objet de prêts successif à l’ES Troyes AC (2017-2018) puis au SM Caen (2018-2019). La saison dernière, le joueur de 26 ans a pris part à 17 matchs en Ligue 1 et a été titulaire seulement 5 fois sous les ordres du coach intérimaire Nasser Larguet. L’international tunisien (20 sélections) a été auteur d’un doublé contre l’OGC Nice (3-2) lors de la 11e journée de retard disputée le 17 février 2021.