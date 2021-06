PSG Mercato : 60M€, le dossier Camavinga bouclé après Wijnaldum

Publié par JEAN-LUC D le 10 juin 2021 à 19:00

Désireux de renforcer considérablement son milieu de terrain cet été, le PSG a officialisé l’arrivée de Georginio Wijnaldum ce jeudi. Eduardo Camavinga, qui évolue au Stade Rennais, pourrait suivre l’ancien joueur de Liverpool. Leonardo s’active en ce sens.

Le PSG prépare son offre pour Eduardo Camavinga

Georginio Wijnaldum a passé sa visite médicale mercredi après-midi aux Pays-Bas avant de devenir officiellement un joueur du Paris Saint-Germain. En fin de contrat avec Liverpool le 30 juin prochain, le milieu de terrain défensif devient ainsi la première grosse recrue estivale de Leonardo qui ne compte pas s’arrêter là. En quête de renforts au milieu de terrain, le directeur sportif du PSG veut frapper fort cet été, et après Wijnaldum, il prépare un autre gros coup.

D’après les informations de Todo Fichajes, le Paris Saint-Germain prépare une offensive d’envergure pour Eduardo Camavinga qu’il rêve d’associer à l’ancien joueur de Liverpool dans l’entrejeu parisien. Si le Stade Rennais ne compte pas brader son joueur de 18 ans, même s’il n’a plus qu’un an de contrat, le Paris SG s’apprête à envoyer au club breton un chèque de 60 millions d’euros, bonus compris, afin de s’attacher les services du jeune international français.

Le média espagnol précise toutefois que malgré l’allègement du fair-play financier, Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo ne comptent pas se ruiner sur le dossier d’un joueur dont le bail expire dans douze mois. Le PSG n’ira donc pas au-delà de ce montant. Surtout que Camavinga a déjà fait le choix du Paris SG et que son président est prêt à le laisser filer s’il ne prolonge pas.

Mercato PSG : le Stade Rennais prêt à vendre Camavinga

Sous contrat jusqu'en juin 2022, Eduardo Camavinga n’a toujours pas renouvelé son engagement avec le Stade Rennais. Pour éviter que le natif de Miconje ne négocie un accord avec un autre club dans six mois en vue d’une arrivée gratuite durant l’intersaison 2022, le président du SRFC a ouvertement annoncé que si le joueur ne prolonge pas, il sera vendu cet été.

« Avec Eduardo, la situation est toujours la même. Je connais Jonathan Barnett (son représentant) depuis un certain temps, on a des appels tous les 15 jours à peu près, donc maintenant que le Championnat est terminé, on va s'asseoir avec Eduardo, avec Jonathan Barnett, voir ce qu'on peut faire. Si Eduardo peut faire une saison de plus à Rennes, on ne va pas s'en priver. S'il ne prolonge pas, il faudra envisager une solution de départ, c'est évident. Après, la priorité, c'est la prolongation », a indiqué Nicolas Holveck.

Mercredi, le journal L’Équipe a expliqué que Camavinga va devoir prendre rapidement une décision parce que le Stade Rennais a pris la résolution de le placer sur le marché s’il ne prolonge pas d’ici le 28 juin, date de la reprise de l’entraînement des hommes de Bruno Génésio. « On souhaite que ce soit clarifié avant », a confié le président rennais au quotidien sportif. Reste maintenant à savoir si l’offre du Paris SG sera à la hauteur des attentes des dirigeants rennais. Affaire à suivre…