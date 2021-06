Real Madrid Mercato : Sergio Ramos répond en personne au PSG !

Publié par JEAN-LUC D le 11 juin 2021 à 02:30

En fin de contrat, Sergio Ramos n’a toujours pas trouvé d’accord avec le Real Madrid en vue d’une prolongation. Et selon plusieurs sources concordantes, le PSG apparait aujourd’hui comme l’une des destinations les plus sérieuses du défenseur espagnol. Le principal concerné est sorti du silence sur son avenir.

Sergio Ramos envoie un message fort à Florentino Pérez

Libre le 30 juin, Sergio Ramos n’a pas encore prolongé son contrat avec le Real Madrid. Selon plusieurs sources qatariennes et espagnoles, le légendaire défenseur central des Merengues a déjà trouvé un accord avec le Paris Saint-Germain sur la base d’un bail de deux saisons plus une troisième année supplémentaire en option. Côté salaire, l’international espagnol de 35 ans devrait percevoir 15 millions d’euros par saison chez les Parisiens. En Angleterre, Manchester City voudrait contrarier les plans du Paris Saint-Germain en proposant également un juteux contrat à Sergio Ramos.

Écarté par Luis Henrique et donc privé d’Euro, l’ancien protégé de Zinedine Zidane n’a pas encore tranché entre toutes ces rumeurs. Mais le champion du monde 2010 a les idées claires en ce qui concerne la suite de sa carrière. Dans des propos accordés au journaliste du quotidien AS, Tomas Roncero, le capitaine de Karim Benzema a déclaré sa flamme et son souhait de poursuivre l’aventure avec le Real Madrid. « Je veux rester au Real Madrid », a lancé le natif de Camas avant de préciser toutefois : « mais cela ne dépend pas de moi. »

Mercato PSG : la réponse du Real Madrid à Sergio Ramos

Arrivé en 2005 en provenance du FC Séville, Sergio Ramos souhaite rester et signer un nouveau bail avec les Merengues. D’après un autre journaliste espagnol, Paco Garcia Caridad, mercredi soir, sur le plateau de la célèbre émission El Chiringuito, le joueur prévoit même d’appeler directement son président Florentino Pérez afin de tenter de rapprocher leurs points de vue et lui exprimer de vive voix son envie de rester sous le maillot blanc. Cependant, Marca assure que la direction madrilène ne compte pas faire une nouvelle offre à Ramos, alors qu’il a refusé toutes les propositions qui lui ont été soumises jusqu’à présent. Le PSG pourrait donc avoir une belle ouverture dans ce dossier durant cet été.

Affaire à suivre…