PSG Mercato : Real, le Qatar lance l’assaut pour Raphaël Varane

Après dix saisons passées sous le maillot du Real Madrid, Raphaël Varane est-il prêt à changer d’air cet été ? Le PSG s’est en tout cas rapproché de l’entourage du défenseur central du club madrilène.

Mercato PSG : Raphaël Varane vers un départ du Real Madrid ?

« Ce n'est pas le moment de parler de mon avenir, je suis concentré sur la sélection, sur cet Euro, c'est normal et logique de poser la question et pour ma part c'est normal et logique de me concentrer sur les échéances à venir. On est tous des êtres humains. On peut y penser. Pour ce qui est de mon cas personnel, je suis focalisé sur les objectifs qu'on a en équipe de France, ce n'est pas un sujet que je vais aborder tous les jours dans ma chambre à Clairefontaine. Je suis focalisé sur mon objectif, et ce n'est pas le moment d'en discuter. Si je dois en parler, ce sera directement avec les personnes concernées », déclarait récemment Raphaël Varane en conférence de presse à Clairefontaine.

S’il ne compte pas aborder clairement la question de son avenir, Raphaël Varane se dirige tout droit vers un départ du Real Madrid cet été. D’après les informations du quotidien AS, la direction du club madrilène a pris la résolution de placer l’international français sur le marché après son refus de prolonger son bail qui expire dans un an. Ne souhaitant pas le voir s’en aller gratuitement dans douze mois, Florentino Pérez est donc à l’écoute d’offres pour l’ancien défenseur du RC Lens. Et cela tombe bien puisque le Paris Saint-Germain est intéressé par le profil du champion du monde 2018.

Le PSG a fait une offre pour Raphaël Varane

Outre Sergio Ramos, le Real Madrid pourrait aussi perdre Raphaël Varane cet été. Le natif de Lille a refusé toutes les offres de renouvellement puisqu’il entend profiter de sa situation contractuelle pour obtenir une importante revalorisation salariale. Une exigence à laquelle Pérez refuse de se plier. Mais pas le Paris Saint-Germain. En effet, selon la célèbre émission espagnole El Chiringuito, Nasser Al-Khelaïfi a déjà glissé une belle proposition au Real Madrid pour Raphaël Varane.

Disposé à laisser partir le joueur de 28 ans, le vice-champion d’Espagne attend toutefois une enveloppe d’au moins 60 millions d’euros pour signer son ticket de sortie. Pour rappel, outre le Paris SG, Chelsea et Manchester United sont également positionnés sur les traces du quadruple champion d’Europe (2014, 2016, 2017 et 2018). Reste à savoir si le PSG parviendra à conclure ce dossier.

