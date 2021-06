Ex - OM Mercato : Thauvin évoque déjà son retour en France

Publié par Ange A. le 13 juin 2021 à 06:30

Florian Thauvin vient de poser ses valises à Monterrey où il a officiellement été présenté par les Tigres, son nouveau club. Interrogé sur ses ambitions, l’ailier de 28 ans a affiché sa détermination concernant un rappel en équipe de France.

Depuis le Mexique Florian Thauvin n’oublie pas les Bleus

Florian Thauvin est désormais un joueur des Tigres de Monterrey. L’ailier de 28 ans a officiellement été présenté par la formation mexicaine. L’attaquant s’est engagé avec les Mexicains en tant que joueur libre pour 5 ans avec un salaire annuel de 5 millions d’euros à la clé. En conférence de presse, le nouveau joueur des Tigres a évoqué la sélection nationale. S’il va suivre l’Euro 2020 depuis son fauteuil, l’ancien de l’Olympique de Marseille compte être parmi les Bleus retenus pour le Mondial au Qatar dans un an. Le natif de d’Orléans ne s’estime pas en pré-retraite en terre mexicaine.

Un message clair à l’endroit de Didier Deschamps

« J’ai l’objectif de revenir en équipe de France, c’est très difficile, parce qu’il y a maintenant les meilleurs joueurs du monde dans la sélection, mais je pense que je peux le faire », a confié Florian Thauvin selon les propos rapportés par l’AFP. L’ailier souhaite rééditer l’exploit de son coéquipier André-Pierre Gignac qui grâce à ses performances au Mexique avait été convoqué pour l’Euro 2016. Il compte d’ailleurs sur l’ancien avant-centre marseillais pour s’adapter à son nouvel environnement. « Je vais essayer de faire les mêmes choses que Gignac a faites ici. C’est déjà une légende au Mexique. Gignac va m’aider, il me donnera des conseils pour m’adapter rapidement. […] Je suis prêt pour l’exigence. En France et à Marseille il y a beaucoup de pression, c’est le club français avec le plus de pression, j’ai l’expérience et la maturité pour ça », a-t-il poursuivi. Pour rappel, la dernière sélection de Thauvin chez les Bleus remonte en juin 2019.