OM Mercato : Thauvin, nouvelle idole des Tigres de Monterrey

Publié par Timothy le 11 juin 2021 à 11:03

C'est fait, Florian Thauvin est arrivé au Mexique. Et le moins que l'on puisse dire c'est qu'il était très attendu par les supporters à l’aéroport de Monterrey, au nord du Mexique.

Fanfare, cohue, caméras et téléphones portables étaient de la partie pour assister à l'arrivée de l'ancien milieu de terrain marseillais, Florian Thauvin, au Mexique. Le joueur de 28 ans s'est engagé pour cinq ans, accompagné d'un salaire annuel estimé à 5 millions d’euros, avec les Tigres de Monterrey et rejoint ainsi son ancien partenaire de champ, André-Pierre Gignac, devenu l'idole du club et des supporters. "C'est mon grand frère. Nous allons faire le maximum pour l’équipe", a réagi Flo Thauvin au micro d’une chaîne de télévision locale.

Thauvin présenté dans l'enceinte des Tigres

Arrivé cette nuit, un peu plus d’un mois après l’officialisation de sa signature, des centaines de fans l'ont accueilli les bras ouverts, scandant des chants sur des airs de fanfare. Accompagnés d'une grande banderole aux couleurs jaune et bleu du club le montrant dans un maillot de l’équipe de France la Coupe du monde à la main. Ses premiers pas au Mexique ont été diffusés en live sur un compte des supporters de l’équipe de Monterrey et a été suivi par plus de 200 000 personnes.

Une ferveur qui a touché Florian Thauvin, qui s'est empressé de partager son émotion sur son compte Instagram. "Merci pour cet accueil, c’était incroyable, je suis encore sous le choc ! Fier d’être un Tigre", a-t-il posté. Aujourd'hui, près de 11 000 fans sont attendus pour la présentation officielle de Florian Thauvin au Stade Universitaire, dans l’enceinte des Tigres, où il se livrera à une première conférence de presse sur le sol mexicain.