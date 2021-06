OM Mercato : Une ancienne star du PSG proche de Marseille ?

Publié par JEAN-LUC D le 13 juin 2021 à 20:25

En quête de renforts pour la saison prochaine, l’ OM pourrait faire très mal au PSG avec une ancienne star du projet QSI. La grosse rumeur lancée dernièrement par la presse étrangère est désormais confirmée en France.

L' OM a contacté l'agent de David Luiz

Après avoir mis la main sur Gerson pour 20 millions d’euros et en négociations avec le Milan AC pour Rafael Leao, Pablo Longoria continue de scruter le marché des transferts afin d’offrir à Jorge Sampaoli une équipe compétitive pour la saison prochaine. Et d’après les informations du journal La Provenance, un ancien cadre du Paris Saint-Germain pourrait bel et bien débarquer à l’Olympique de Marseille d’ici le 31 août. Le quotidien régional assure ce dimanche que Pablo Longoria, président de l’ OM, est intéressé par le profil de David Luiz.

Des contacts ont même d’ores et déjà été noués entre les dirigeants marseillais et l’agent du défenseur central brésilien. D’ailleurs, l’idée d’une arrivée à Marseille n’a pas du tout été rejetée par l’ancien vice-capitaine du PSG (2014-2016). Alexandre Jacquin, l’auteur de l’article, indique que Jorge Sampaoli adore le joueur de 34 ans et pousse dans le sens de sa signature.

Mercato OM : David Luiz intéressé par le challenge marseillais ?

« L’idée d’évoluer sous les ordres de l’ancien sélectionneur du Chili et de l’Argentine est de nature à le motiver à accepter le challenge marseillais », explique le média régional. Une excellente affaire pour le club phocéen puisque Longoria ne devrait débourser aucune indemnité de transfert pour David Luiz. En effet, international brésilien est en fin de contrat avec Arsenal et il ne va pas prolonger. Son départ a même déjà été acté du côté des Gunners. À la recherche d’un nouveau point de chute, David Luiz pourrait donc faire fi de la vieille querelle entre le PSG et l’OM pour signer son grand retour en Ligue 1 sous le maillot marseillais.

En quête de renforts défensifs notamment pour compenser l'éventuel départ de Duje Caleta-Car, mais également l'incertitude concernant Leonardo Balerdi, Longoria est sur le point de frapper un gros coup avec l’ex-Parisien.