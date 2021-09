OM Mercato : David Luiz a snobé Sampaoli par amour pour Paris

Publié par Thomas le 17 septembre 2021 à 17:00

Récemment retourné au Brésil pour une aventure d’une saison et demi à Flamengo, David Luiz a finalement opté pour le choix du cœur dans l’optique de couronner une belle carrière en Europe. Dans les petits papiers de plusieurs clubs dont le Real Madrid, le défenseur était en contact avec l’ OM et son entraîneur Jorge Sampaoli. Si l’opération n’a pas abouti, c’est en grande partie pour des raisons sentimentales.

OM Mercato : David Luiz ne voulait pas trahir le PSG

Malgré un mercato XXL couronné par des arrivées massives à presque tous les postes, l’Olympique de Marseille a connu certaines désillusions dans des dossiers prioritaires. Si Marseille peut regretter la non-venue de Daniel Wasspourtant annoncé très tôt dans la cité phocéenne, le club aura aussi vu filer quelques semaines plus tard une autre piste chaude, celle menant au défenseur David Luiz. Si le joueur a suivi le même chemin que beaucoup de ses compatriotes cet été (Douglas Costa, Diego Costa, Willian) en ralliant le championnat brésilien, il était pourtant en contact permanent avec le coach de l’ OM, Jorge Sampaoli. Comme l’avance le média Globoesport, l’ancien Gunners aurait recalé l’entraîneur olympien pour une raison bien précise, son amour pour le Paris SG.

Selon le média local, le joueur aurait donné un retour négatif à la direction marseillaise, lors d’un entretien réalisé mi-août, à cause de sa relation affectueuse avec le PSG, le club qu'il a défendu pendant deux ans. Sampaoli n’aurait alors pas lâché l’affaire, et se serait déplacé au Brésil pour rencontrer le défenseur à Angra dos Reis. Pendant trois heures, l’ancien coach du FC Séville aurait tenté de convaincre David Luiz sans succès. Pour rappel, le Brésilien a porté les couleurs parisiennes de 2014 à 2016, disputant pas moins de 89 rencontres pour 8 buts inscrits. De son côté, l’ OM n’est pas en reste, puisque le club a recruté cet été Leonardo Balerdi, William Saliba et Luan Peres en défense centrale.