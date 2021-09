OM Mercato : David Luiz justifie son refus de signer à Marseille

Publié par Timothée Jean le 14 septembre 2021 à 17:00

L'OM a pensé à David Luiz pour renforcer son secteur défensif cet été. Mais il a refusé de signer à l’Olympique de Marseille pour rejoindre Flamengo au Brésil. Le défenseur brésilien a justifié son choix.

OM Mercato : David Luiz a fait le choix du "coeur"

Durant le mercato estival, l’Olympique de Marseille cherchait à renforcer sa défense. Et parmi les nombreuses pistes activées par le président Pablo Longoria, figurait notamment le nom de David Luiz. Le défenseur brésilien connaît bien la Ligue 1 pour avoir évolué durant deux saisons au PSG et était libre de tout contrat cet été. Les Olympiens ont alors sauté sur l’occasion pour tenter de le recruter. Séduit par son profil, l’entraîneur Jorge Sampaoli a même effectué un voyage au Brésil pour tenter de le convaincre de rejoindre Marseille cet été.

Seulement, le principal intéressé a finalement décidé de s’engager avec le club de Flamengo cette saison. Un choix qu’il a expliqué en conférence presse. « La décision de retourner dans mon pays natal a été difficile, car j’aurais pu choisir d’avoir une vie plus calme, plus en paix, mais j’ai écouté mon cœur. Je sais que je prends la bonne décision. La pression est ce qui bouge, me motive, ce qui me fait continuer à jouer, ce qui me fait avoir la même énergie et la même passion que lorsque j'étais enfant. Le football, c'est ma vie », a-t-il confié dans des propos rapportés par Estadio Deportivo. Un choix donc mûrement réfléchi pour l’ancien Parisien.

David Luiz heureux de retourner au Brésil

Courtisé par plusieurs clubs européens, David Luiz assure avoir « pris la bonne décision » en s’engageant en faveur de Flamengo. Et le défenseur expérimenté (35 ans) n’a pas caché sa joie de faire son retour dans le championnat brésilien. « Retourner au Brésil, ce n'est pas tourner la page. Ce sera, sans aucun doute, l'une des meilleures pages que je vais vivre dans ma carrière. Flamengo a toujours été génial et le sera toujours », a confié l’ancien joueur d'Arsenal, déterminé à révéler un nouveau défi avant de raccrocher les crampons.