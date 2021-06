OM Mercato : Un bon coup à jouer en Ukraine pour Sampaoli

Publié par Ange A. le 14 juin 2021 à 07:30

Jorge Sampaoli veut accueillir un nouveau gardien à l’Olympique de Marseille cet été. Le coach de l’ OM se voit proposer un portier international ukrainien.

Sampaoli attend un concurrent pour Mandanda à l’ OM

Entraîneur de l’Olympique de Marseille depuis mars, Jorge Sampaoli a mené le club phocéen à la 5e place du championnat. Pour la saison à venir, le technicien argentin va disposer d’un effectif largement remanié. Pablo Longoria, le président de l’ OM, a annoncé de nombreux changements lors du mercato estival. Le responsable olympien a notamment indiqué que 11 arrivées et 14 départs sont à prévoir à Marseille. Durant cette fenêtre des transferts, Jorge Sampaoli s’attend à accueillir un nouveau gardien de but. Il souhaite apporter une certaine concurrence à l’indéboulonnable Steve Mandanda (36 ans). Selon le média ukrainien Footboom, le club provençal s’intéresserait à Georgiy Bushchan. Âgé de 27 ans, il garde les cages du Dynamo Kiev.

Une bonne piste à 5 M€ pour Marseille ?

Formé au club, il est encore sous contrat jusqu’en 2023. Mais selon des indiscrétions venues d’Ukraine, le Dynamo Kiev ne serait pas contre un départ de son gardien de but. Remy Garrel, responsable du compte Twitter Dynamo Kiev France, estime en effet que l’ OM a toutes ses chances dans ce dossier. « Il est issu du centre de formation du Dynamo Kiev et il est dans le circuit depuis des années. […] Le Dynamo ne fera pas de manière pour s'en séparer car d'autres gardiens du club, plus jeunes, sont prometteurs », a confié le responsable dans les colonnes du Phocéen. Pour cette source, le seul défaut de Bushchan est qu’il est hésitant dans les sorties aériennes, « mais ça, je le vois chez beaucoup de gardiens en Ukraine », assure-t-il. La valeur marchande du portier titulaire de la sélection ukrainienne est estimée à 5 millions d’euros. Un montant à la portée de Marseille.