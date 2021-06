Montpellier Mercato : Der Zakarian bientôt officialisé à Brest ?

Publié par Timothy le 14 juin 2021 à 11:15

En fin de contrat avec Montpellier, l'entraîneur Michel Der Zakarian pourrait rejoindre Brest d'ici les prochaines semaines. Les discussions se poursuivent entre le club breton et le coach de 58 ans.

Le mercato estival est bel et bien lancé, à l'image des premiers transferts des joueurs. Mais ça bouge aussi au niveau des entraîneurs. Comme à l' OL, où Rudi Garcia a quitté le club avant d'être vite remplacé par Peter Bosz. Du côté de Montpellier, il y a aussi du mouvement. Le club a décidé de clore quatre années de collaboration avec son entraîneur, Michel Der Zakarian.

Montpellier : Dall'Oglio déjà au poste d'entraîneur

Libre de tout contrat, le coach de 58 ans pourrait très rapidement retrouver un nouveau banc en Ligue 1. Selon RMC Sport, les discussions sont en cours entre l'entraîneur et le Stade Brestois. Le club breton s'est d'ailleurs sépéré de son entraîneur Olivier Dall'Oglio qui a rejoint Montpellier pour une durée de trois ans. Ce dernier a doublé Sabri Lamouchi ou encore Laurent Batlles pour le poste d'entraîneur qui était à pourvoir.

Longtemps en course pour un billet en Ligue Europa, Montpellier et Michel Der Zakarian ont terminé cette saison à la huitième place du classement de la Ligue 1. En cas de signature au Stade Brestois, sa mission serait d'assurer la survie de l'équipe bretonne dans l'élite. D'autant que les pistes Sabri Lamouchi et Adrian Ursea se sont nettement refroidies dans le Finistère.

Cette saison, le Stade Brestois s'est sauvé de justesse en terminant à la 17e place du championnat avec seulement un point d'avance sur la zone rouge. Passé par le FC Nantes (2012-2016) puis par Reims durant une saison (2016-2017), le Franco-Arménien, Michel Der Zakarian, entraînait le MHSC depuis 2017.