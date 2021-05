Montpellier Mercato : Der Zakarian confirme un premier départ

Publié par Timothée Jean le 17 mai 2021 à 20:30

Alors que le mercato estival ne s’ouvre que le 9 juin prochain, les lignes bougent déjà au Montpellier HSC. Un joueur clé de l’effectif de Michel Der Zakarian va s’en aller dans les prochains jours. L’entraîneur montpelliérain a confirmé son départ à l’issue du match nul contre Brest (0-0).

Michel Der Zakarian confirme le départ d'un cadre de Montpellier

Pour son dernier match à domicile cette saison, le Montpellier HSC n’a pas encaissé de but et n’a pas trouvé le chemin des filets face au Stade Brestois. Le club montpelliérain a été tenu en échec (0-0) par le Stade Brestois et pointe à la 8e place, à une journée de la fin du championnat. À l’issue de cette rencontre, l’entraîneur Michel Der Zakarian s’est projeté sur le prochain mercato, tout en confirmant le départ de Vitorino Hilton.

Le doyen de la Ligue 1 (43 ans) et capitaine de Montpellier HSC, qui ne souhaitait pas arrêter devant des tribunes vides, a finalement joué son dernier match avec le MHSC à domicile sans les supporters. « Cela aurait été mieux avec du public. C'était le dernier match de Vito (Hilton) à la Mosson. Nous devons saluer ce grand joueur qui a fait une grande carrière. Je suis très heureux d'avoir côtoyé un joueur comme lui », a déclaré Michel Der Zakarian dans des propos relayés par L’Équipe.

Montpellier HSC : l'infatigable Hilton va raccrocher

Arrivé en provenance de l’Olympique de Marseille en août 2011, Vitorino Hilton a disputé 32 matchs, toutes compétitions confondues, cette saison sous les ordres de Michel Der Zakarian. Le défenseur central brésilien a disputé au total 350 matchs sous le maillot montpelliérain. Il a décidé de raccrocher les crampons et n’a pas l’intention de poursuivre sa carrière sous d’autres cieux. « Si une chose est sûre, c'est que ce sera le MHSC ou rien. Les destinations exotiques ne m’ont jamais vraiment attiré (…) Si je joue encore au foot aujourd'hui c'est par amour de ce sport, pas pour des considérations financières », avait déclaré le capitaine de MHSC en avril dernier.