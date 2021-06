OL Mercato : Leeds United de Bielsa fonce sur Maxwel Cornet

Publié par ALEXIS le 14 juin 2021 à 13:30

Après six saisons passées à l’ OL, Maxwel Cornet est sur marché des transferts. Marcelo Bielsa, manager de Leeds United, souhaite le recruter. Mais le club rhodanien ne bradera pas son polyvalent ailier gauche.

L' OL se montre gourmand pour Maxwel Cornet

Promu en Premier League en 2020, Leeds United cherche à se renforcer cet été afin d’aller plus haut lors du prochain exercice. Marcelo Bielsa pense à Maxwel Cornet de l’ OL. Selon les indiscrétions du Sun, le coach des Whites apprécie l’international ivoirien (22 sélections) depuis son passage sur le banc de touche de l’ OM et du LOSC. Pour s’offrir les services du n°27 de l’Olympique Lyonnais, Leeds United doit sortir le chéquier, car le tarif de Maxwel Cornet est fixé à 23 millions d’euros, soit près de 20 M£.

Dans le viseur de Cologne et de Wolfsburg la saison dernière, la cote de Maxwel Cornet est évaluée à 12 millions d'euros, selon le site spécialisé Transfermarkt. Pour rappel, le club du Yorkshire a terminé dans la première moitié du classement du championnat anglais la saison dernière, à la 9e place. Maxwel Cornet est un joueur clé de l’ OL. Repositionné en arrière latéral alors qu’il est ailier de prédilection, il a bien tenu le couloir gauche de l’équipe de Rudi Garcia (ex-coach de Lyon) lors de la saison écoulée. Il a joué 36 des 38 matchs de Ligue 1 et a été titulaire 29 fois. Le joueur de 24 ans a marqué 2 buts et délivré 5 passes décisives en championnat. Il a aussi disputé 3 matchs en coupe de France, pour 2 buts inscrits et une passe décisive offerte.