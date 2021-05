PSG Mercato : Serge Aurier répond en personne à Al-Khelaïfi

Publié par JEAN-LUC D le 31 mai 2021 à 18:30

Parti du PSG pour Tottenham à l'été 2017 contre un chèque de 25 millions d’euros, Serge Aurier a gardé d’excellentes relations avec son ancien président Nasser Al-Khelaïfi qui milite pour son retour cet été. À quelques jours de l’ouverture officielle du marché des transferts, le latéral droit ivoirien a fait le point sur son avenir.

Serge Aurier veut quitter Tottenham

Après quatre ans en Premier League, Serge Aurier pense avoir fait le tour à Tottenham. Sous contrat jusqu’en juin 2022, l’ancien défenseur du Paris Saint-Germain veut donc quitter les Spurs et s’offrir un nouveau challenge. Dans une interview accordée au journal L’Équipe, le joueur de 28 ans n’a pas caché ses intentions pour son avenir.

« Sans langue de bois, tout le monde est au courant que si je voulais prolonger à Tottenham, je l'aurais déjà fait. Ce n'est pas dans six mois que je vais le faire », a déclaré l’international ivoirien. Annoncé dans le viseur du PSG et du Real Madrid, Serge Aurier ne cache pas son envie d’ailleurs. « J’ai connu la Premier League, une finale de C1. Je suis arrivé à la fin d'un cycle et il est temps d'aller voir ailleurs. Les deux parties, les dirigeants et mes agents (VV consulting, la société de Vadim Vasilyev), sont d'accord sur les conditions. Après, on verra », a-t-il ajouté. Un départ de Tottenham pour revenir au Paris SG où Nasser Al-Khelaïfi a validé son retour ?

Serge Aurier ouvre grand les bras au PSG

À la recherche d’un nouveau latéral droit pour renvoyer Alessandro Florenzi à l’AS Roma, le Paris Saint-Germain est entré en contact avec Serge Aurier. D’après les médias anglais et locaux, Nasser Al-Khelaïfi a personnellement demandé à Leonardo de rentrer en contact avec son homologue de Tottenham afin de négocier un transfert de l’ancien pensionnaire de Toulouse.

Le directeur sportif parisien et les représentants du jeune compatriote de Didier Drogba travaillent déjà sur les contours d’un contrat de quatre ans et d'un salaire avoisinant les 7 millions d’euros annuels. De son côté, le principal concerné avoue son amour pour le club de la capitale et se dit prêt à y revenir si l’opportunité lui est offerte. « Je n’ai jamais caché mon envie de revenir un jour au PSG. C’est mon club de coeur, celui que je supporte, je me sens libre d’en parler. Mais je ne veux pas que les gens pensent que je fais un appel du pied et je ne ferme la porte à personne. Mais si le club fait une proposition cet été, c’est sûr que le PSG fera partie de mes premiers choix », a déclaré Serge Aurier dans les colonnes du quotidien sportif. La balle est donc dans le camp de Nasser Al-Khelaïfi et du PSG.