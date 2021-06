PSG Mercato : 42M€, une opération gigantesque en vue avec l’ OL ?

Publié par JEAN-LUC D le 14 juin 2021 à 15:00

Le PSG et l’ OL pourraient être engagés dans une opération d’envergure durant le mercato estival. En quête de renforts, Leonardo, le directeur sportif du Paris Saint-Germain, se serait rapproché de son homologue de l’Olympique Lyonnais, Juninho.

Mercato OL : Le PSG se penche sur un milieu lyonnais

Si le mercato de Leonardo s’oriente beaucoup plus vers les championnats étrangers, notamment l’Italie, le Paris Saint-Germain pourrait aussi investir en Ligue 1 cet été. En effet, si les noms d’Eduardo Camavinga (Stade Rennais) et Romain Faivre (Stade Brestois) sont les plus cités ces dernières semaines, le directeur sportif du PSG n’oublie pas pour autant le dossier Houssem Aouar.

D’après les dernières informations livrées ce lundi par ESPN, le vice-champion de France n’a pas rompu les contacts avec le milieu de terrain lyonnais, capable d’évoluer en relayeur, en meneur de jeu ou sur un côté. Malgré l’arrivée de Georginio Wijnaldum, le Paris SG veut recruter l’international espoir français pour pallier les récurrentes blessures de Marco Verratti. Leonardo envisage d’ailleurs de rencontrer prochainement Juninho afin de connaître les exigences de l’Olympique Lyonnais pour Houssem Aouar, selon la chaîne sportive.

Jean-Michel Aulas a déjà fixé les conditions pour Houssem Aouar

Pur produit du centre de formation de l’ OL, le milieu de 22 ans n’est pas forcément sur le marché, sauf en cas de proposition conséquente selon son président Jean-Michel Aulas. Il y a quelques semaines, le patron des Gones déclarait au sujet de l’avenir de son joyau français : « Le départ de Houssem n’est pas un vœu de l’Olympique Lyonnais. On souhaite le garder (…) Si les offres ne correspondent pas à ce que l’on souhaite, il restera à Lyon et on en sera très heureux. »

À part l’envie de Leonardo de lancer une offensive pour l’ancien coéquipier de Memphis Depay, le média ESPN ne dit aucun mot sur le montant fixé par la direction lyonnaise pour un éventuel transfert de Houssem Aouar. Toutefois, l’intérêt d’autres grands clubs européens comme le Real Madrid, le FC Barcelone, Manchester City, Arsenal et la Juventus de Turin pourrait pousser Aulas à réclamer plus que les 42 millions d’euros que Transfermarkt annonce comme la valeur actuelle du natif de Lyon.