RC Lens Mercato : Mauricio pose des conditions pour son avenir

Publié par ALEXIS le 14 juin 2021 à 16:30

En manque de temps de jeu au RC Lens, Tony Mauricio a pris une décision sur son avenir au sein du club nordiste où le coach Franck Haise ne compte pas sur lui.

RC Lens : Tony Mauricio refuse de se faire prêter

Ne figurant pas parmi les premiers choix de Franck Haise, coach du RC Lens, Tony Mauricio a seulement joué des bouts de matchs la saison dernière. Il est d’ailleurs annoncé sur le marché des transferts lors du mercato estival. Le Racing Club de Lens cherche en effet à dégraisser son effectif pour recruter de nouveaux joueurs capables de hisser encore plus haut le club promu en Ligue 1 en 2020. Ainsi, les joueurs accueillis en prêt : Issiaga Sylla (option d’achat non levée) et Arnaud Kalimuendo (rapatrié par son club d’origine) sont retournés respectivement au Toulouse FC et au PSG.

Tony Mauricio, lui, est visé par le FC Sochaux-Montbéliard en Ligue 2. Toutefois, il ne souhaite pas quitter le RC Lens sous la forme d’un prêt d’après les indiscrétions de La Voix du Nord. Le milieu offensif des Sang et Or est plutôt enclin à un transfert direct, afin de s’attacher durablement à un nouveau projet, si possible. Porte fermée donc pour les Sochaliens qui espéraient le récupérer.

Seulement deux titularisations en Ligue 1

Tony Mauricio a signé avec le RCL en juillet 2019, en provenance de Valenciennes FC. Son transfert a été conclu à un million d’euros. Il a certes fait 26 apparitions en Ligue 1 la saison dernière, mais a été titulaire seulement 2 fois et n’a cumulé que 481 minutes de jeu. Le natif de Limoges est lié au RC Lens jusqu’à fin juin 2023 et vaut 2 millions d’euros sur le marché des transferts selon le site spécialisé Transfermarkt.