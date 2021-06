RC Lens Mercato : Une signature imminente au Racing Club

Publié par ALEXIS le 01 juin 2021 à 17:30

Un joueur libre de tout engagement est tout proche de signer avec le RC Lens. Il passerait la traditionnelle visite médicale préalable à la signature de son contrat.

RC Lens : Christopher Wooh passe la visite médicale

Comme pressenti, Christophe Wooh devrait être un joueur du RC Lens dans les prochaines heures. Il est annoncé en visite médicale à la Gaillette, ce mardi, avant de parapher officiellement son contrat. « Visite médicale et signature prévues aujourd’hui pour Christopher Wooh à Lens », a écrit Loïc Tanzi, journaliste de RMC Sport. En fin de contrat ce mois de juin, le jeune défenseur central a en effet refusé de prolonger son contrat avec l’AS Nancy-Lorraine (Ligue 2). « Les discussions se sont arrêtées pour Christopher Wooh. […] Avec le coach, nous avons essayé de lui faire changer d’avis en lui exposant notre projet en détail. Mais avec la concurrence de clubs de Ligue 1, les sommes en jeu sont devenues considérables par rapport à ce que l’on pouvait lui proposer. C’est frustrant, mais on ne peut malheureusement pas faire grand-chose », a regretté le président Gauthier Ganaye des Nancéiens, sur le site MaLigue2.

Le Stade Rennais doublé par le RCL

Christopher Wooh est un jeune arrière natif de Louvre. Formé à l’AS Nancy, il y a gravi tous les paliers pour intégrer l’équipe professionnelle des chardons. Cette saison, il a fait 14 apparitions sous le maillot de Rouge et Blanc, dont 13 en Ligue 2. L’arrière axial de 19 ans n’était pas que uniquement dans le viseur du RC Lens. Le Stade Rennais aussi était sur les rangs pour le recruter. Doublés par les Lensois si l'on en croit la source, les Rennais devraient se concentrer sur le dossier Loïc Badé (21 ans). Un défenseur central du RCL qui est annoncé sur le marché et visé par le club breton.