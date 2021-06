OL Mercato : 33,5M€, une bonne affaire se précise pour Juninho

Publié par JEAN-LUC D le 14 juin 2021 à 18:30

Le mercato OL va s’animer un peu plus dans les prochains jours. Juninho et le président Jean-Michel Aulas ont décidé de renforcer l’équipe de Peter Bosz durant le mercato estival. Mais avant, le directeur sportif de l’Olympique Lyonnais doit vendre. Et les choses se précisent plutôt bien en ce sens.

Mercato OL : Moussa Dembélé parti pour rester à Madrid ?

Juninho, le directeur sportif de l’Olympique Lyonnais pourrait bientôt conclure une très belle affaire avec son homologue de l’Atlético de Madrid. À la recherche de liquidités pour financer son recrutement, le club olympien vient en effet de recevoir une grande nouvelle en provenance de la capitale espagnole. Prêté en janvier dernier, Moussa Dembélé n’a pas vraiment brillé chez les Colchoneros. Arrivé blessé à l'épaule, l’attaquant de 24 ans a ensuite contracté le Covid-19 et s’est également évanoui à l’entraînement.

Autant de facteurs qui n’ont pas plaidé en sa faveur. Qu’à cela ne tienne. Diego Simeone, qui apprécie son état d’esprit, veut le conserver et pousse ses dirigeants en ce sens. Désormais, c’est la majorité des supporters du nouveau champion de Liga qui souhaitent que Moussa Dembélé poursuivent l’aventure sous le maillot rouge et blanc, assure Mundo Deportivo après un sondage.

Négociations à venir pour l’avenir de Moussa Dembélé ?

Auteur de 7 matchs toutes compétitions confondues, Moussa Dembélé a pris ses marques malgré un temps de jeu réduit. D’après le journal espagnol, les dirigeants de l’Atlético de Madrid s’apprêtent à ouvrir des négociations avec l’Olympique Lyonnais pour un transfert de l’ancien pensionnaire du PSG. Malgré un contrat courant jusqu’en 2023, l’international espoir français pourrait donc poursuivre sa carrière en Espagne.

Même s’il n’est pas particulièrement convaincu à l’idée de céder Dembélé, Juninho ne dirait pas non aux 33,5 millions d’euros de l’option d’achat du natif de Pontoise. Cependant, le club madrilène aimerait négocier ce montant au rabais et souhaite trouver rapidement un accord avec l’Olympique Lyonnais pour boucler l’affaire. Reste maintenant à savoir à quel prix Jean-Michel Aulas et Juninho sont prêts à laisser filer Moussa Dembélé.