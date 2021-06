FC Nantes Mercato : Un attaquant déniché en Jupiler Pro League

Publié par ALEXIS le 15 juin 2021 à 01:00

Pour se renforcer offensivement, le FC Nantes prospecte un peu partout, surtout en Belgique où son recruteur Mogi Bayat est très actif sur le marché. Il aurait repéré un buteur au Royal Charleroi SC en vue de son transfert chez les Canaris.

FC Nantes : Gholizadeh sur le calepin de Bayat

Randal Kolo Muani, attaquant du FC Nantes, est très sollicité cet été après sa saison réussie sur le plan individuel. Trois écuries allemandes : le RB Leipzig, l'Eintracht Francfort, le Bayer Leverkusen sont sur les rangs pour tenter de le recruter. Pour préparer à l'éventuel transfert de l'internatioal Espoir Tricolore, le club 18e de Ligue 1 cherche un joueur offensif. Et le recruteur des Nantais, Mogi Bayat, a repéré un ailier droit au profil intéressant en Jupiler Pro League en Belgique. Il s’agit d’Ali Gholizadeh selon les informations de l’Insider YohZe. D’après la source, « le FCN, via son homme a tout faire Mogi Bayat, s'est renseigné sur la faisabilité de l'ailier Ali Gholizadeh qui sort d'une très bonne saison ». Il indique par ailleurs que l’Iranien intéresse plusieurs clubs en France et en Europe ».

Charleroi : Qui est Ali Gholizadeh ?

Ali Gholizadeh est international iranien (9 sélections) depuis mars 2019. Il a rejoint le club belge en juillet 2018 en provenance de Saipa FC, dans le championnat de son pays natal. La saison dernière, le joueur de 25 ans a pris part à 34 matchs de championnat et a été titulaire 32 fois. Il a marqué 8 buts et offert 6 passes décisives. La cible du FC Nantes est sous contrat à Charleroi jusqu’à fin juin 2024 et sa cote est estimée à 3,7 M€. Il pourrait être un atout offensif pour Antoine Kombouaré la saison prochaine, si Mogi Bayat parvient à le recruter.