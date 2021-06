FC Nantes Mercato : Kombouaré tient le remplaçant de Kolo Muani

Publié par ALEXIS le 10 juin 2021 à 17:15

Contrairement au FC Nantes passé par les barrages pour se sauver, le Nîmes Olympique est relégué en Ligue 2. Et le joueur le plus décisif des Crocos intéresse les Canaris. Il est sur la liste de potentiels renforts d’Antoine Kombouaré.

Le FC Nantes veut Ripart pour remplacer Kolo Muani

Maintenu en Ligue 1 in extremis, le FC Nantes ne veut plus revivre une saison cauchemardesque. Pour ce faire, Antoine Kombouaré a exigé des renforts à Waldemar Kita pendant le mercato d’été qui s'est ouvert mercredi. Pour les postes offensifs, le coach des Canaris a coché le nom du meilleur buteur et capitaine du Nîmes Olympique. D’après l’Insider Mohamed Toubache-Ter, « le FCN désire très fortement l’ultra polyvalent Renaud Ripart ». Le club basé sur les bords de l’Erdre s’apprête en effet à perdre son décisif avant-centre Randal Kolo Muani cet été.

Ce dernier est courtisé par trois clubs allemands : Bayer Leverkusen, RB Leipzig et l’Eintracht Francfort. L’ OL aussi veut recruter l’attaquant des Canaris, afin de pallier le départ de Memphis Depay. Renaud Ripart a porté le Nîmes Olympique à bout de bras cette saison. Il a été le joueur le plus décisif et le plus engagé. Malgré tous ses efforts physiques et sa détermination à offrir des points à son équipe, le club du Gard est descendu en division 2.

5 M€ pour recruter le buteur de Nîmes

Les Crocos ont fini à la 19e place de Ligue 1, juste derrière le FC Nantes barragiste. Ils vont évoluer en Ligue 2 la saison prochaine avec le Dijon FCO (20e). Mais ce sera sans leur prolifique n°20, auteur de 11 buts en 38 matchs de championnat disputés. Sous contrat jusqu’à fin juin 2023, Renaud Ripart devrait faire l’objet d’un transfert. Sa cote est évaluée à 5 M€. Un montant dans les cordes du FC Nantes.