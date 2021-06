PSG Mercato : Ronaldo lâche une réponse mystérieuse au Qatar

Publié par JEAN-LUC D le 15 juin 2021 à 03:30

À un an de la fin de son contrat avec la Juventus Turin, Cristiano Ronaldo est annoncé sur les tablettes du PSG pour cet été. En plein Euro avec le Portugal, l’attaquant du club turinois a fait le point sur son avenir.

Mercato PSG : Cristiano Ronaldo poussé dehors par Allegri

Arrivé en 2018 en provenance du Real Madrid contre une enveloppe de 117 millions d’euros, Cristiano Ronaldo n’est plus le bienvenu à la Juventus Turin. De retour sur le banc de la Vieille Dame, Massimiliano Allegri a informé sa direction que le quintuple Ballon d’Or ne fait pas partie de ses plans de reconstruction. Selon le journal AS, l’entraîneur italien veut bâtir son prochain effectif autour du duo Paulo Dybala - Alvaro Morata. Le meilleur buteur de l’histoire du Real Madrid est donc prié de se trouver un nouveau point de chute cet été.

Cela tombe bien puisque le capitaine de la sélection du Portugal ne souhaite pas non plus rester à Turin et son agent Jorge Mendes a déjà commencé à sonder certains grands clubs européens. Courtisan de longue date de Ronaldo, le PSG serait toujours intéressé. D’ailleurs, Leonardo, le directeur sportif du Paris Saint-Germain, a entamé des négociations avec le représentant de l’attaquant de 36 ans. Interrogé en conférence de presse, CR7 a évoqué son avenir à sa manière.

Cristiano Ronaldo entretient le doute sur son avenir

Malgré ses 36 buts toutes compétitions confondues cette saison, Cristiano Ronaldo pourrait quitter la Juventus Turin cet été. Mais l’ancien coéquipier de Karim Benzema fait savoir que ce n’est pas encore le moment de se pencher véritablement sur la suite de sa carrière qui pourrait le conduire au Paris Saint-Germain ou à Manchester United.

« Mon avenir ? Je joue à un haut niveau depuis 18 ans, je ne pense même pas que cela me dérange. Si je commençais maintenant, à 18 ou 19 ans, je ne dormirais probablement pas la nuit en pensant à mon avenir », a déclaré Cristiano Ronaldo avant d’affronter la Hongrie lors du match d'ouverture du Portugal à l'Euro 2020. Poursuivant, l’ancien attaquant de Manchester United a clairement laissé la porte ouverte à toutes les possibilités pour son futur.

« Mais maintenant, à 36 ans... Quoi qu'il arrive, ce sera le meilleur. Peu importe que je reste ou que je parte, ce n'est pas le plus important maintenant. Le plus important est de se concentrer sur l'équipe nationale, une compétition de cette ampleur ne se joue pas tous les jours, je vais jouer le cinquième Championnat d'Europe, mais dans ma tête c'est comme si c'était le premier », a expliqué le natif de Funchal. Selon The Transfer Window Podcast, le Paris SG est l’une des destinations les plus sérieuses pour Ronaldo.

Affaire à suivre donc…