ASSE Mercato : Prolongation annoncée pour une piste intériste

Publié par Ange A. le 15 juin 2021 à 07:30

Avec l’importante vague de départs annoncée à l’AS Saint-Étienne, Claude Puel espère recruter un renfort au milieu. Ciblé par l’ ASSE, un milieu sous contrat avec l’Inter Milan aurait rempilé. De quoi jeter un froid sur cette piste ?

Vers une prolongation pour une cible de l’ ASSE

L’effectif de l’AS Saint-Étienne s’apprête à vivre un nouveau lifting cet été. Claude Puel, l’entraîneur stéphanois, souhaite encore réduire le groupe à sa disposition et diminuer la masse salariale. Dans ce sens, outre Mathieu Debuchy et Kévin Monnet-Paquet, en fin de contrat, les Verts vont enregistrer d’autres départs. Le coach de l’ ASSE a deux priorités au niveau du recrutement cet été. Le technicien castrais souhaite enrôler un nouvel attaquant et un défenseur central. L’entraîneur stéphanois n’exclut pas également la signature d’un renfort au milieu de terrain. Le nom de Lucien Agoumé se retrouve ainsi associé au club ligérien. Mais aux dernières nouvelles, le milieu de 19 ans aurait signé un nouveau contrat avec l’Inter Milan.

La prolongation d’Agoumé, un coup dur pour les Verts ?

Nicholo Schira assure en effet que les agents du milieu de terrain ont rencontré les dirigeants de l’Inter Milan. Le journaliste spécialiste du mercato indique que les deux parties sont parvenues à un accord pour la prolongation d’Agoumé. Le natif de Yaoundé devrait rempiler pour un an, soit jusqu’en 2024 avec les Nerazzurri. Le milieu revient d’un prêt sans option de La Spezia. Il a disputé 13 rencontres avec le 15e de Serie A. Au vu de la concurrence au sein de l’effectif de Simone Inzaghi, le club lombard pourrait encore prêter le jeune milieu la saison prochaine. Comme pour dire que l’ ASSE dispose encore de ses chances dans ce dossier.