ASSE Mercato : 20 M€, Sainté suspendu à une décision de l’ OM

Publié par ALEXIS le 15 juin 2021 à 12:30

L’ ASSE pourrait réussir un gros coup lors du mercato estival. Les Stéphanois ont l'opportunité de conclure le transfert de l’un de ses joueurs importants de la saison dernière, pour un montant de 20 M€. Toutefois, la clé du dossier est détenue par l’ OM.

ASSE : Mahdi Camara transféré pour 20 M€ à l'AC Milan ?

L’ ASSE a réussi à renflouer ses caisses lors des deux derniers mercatos de l’été. Les Stéphanois ont transféré William Saliba à Arsenal en 2019 contre 30 M€. À l’été 2020, c’est Wesley Fofana qui a rejoint Leicester City pour 35 M€ hors bonus. Cet été 2021, l’AS Saint-Étienne pourrait vendre Mahdi Camara. Il intéresse sérieusement l’AC Milan. Cependant, le milieu de terrain des Verts n’est pas la priorité du club lombard, mais plutôt Boubacar Kamara de l’ Olympique de Marseille.

Selon les informations du Corriere Dello Sport, les Rossoneri ont transmis une première offre estimée à 20 millions d’euros pour ce dernier. Si les Marseillais repoussent la proposition des Milanais, ces derniers pourraient activer leur plan B, Mahdi Camara. Et l’ ASSE ne refuserait pas une telle offre après la période de Covid-19 et ses conséquences sur les finances des clubs.

Camara, le meilleur Stéphanois de la saison

Mahdi Camara est sous contrat avec son club formateur jusqu’en juin 2024. Sa valeur est estimée à 5 millions d’euros. Il a été le joueur le plus utilisé par Claude Puel la saison dernière. Il a disputé 37 des 38 matchs de Ligue 1 et a été titulaire autant de fois. Il a marqué 3 buts et délivré 2 passes décisives en championnat. Grâce à sa régularité et ses performances individuelles la saison dernière, le milieu de terrain de 23 ans a été élu meilleur joueur de l' ASSE par les supporters du club.