PSG Mercato : L’agent de Hakimi annonce son départ de l’Inter

Publié par JEAN-LUC D le 16 juin 2021 à 08:01

Annoncé comme la priorité du PSG pour cet été, Achraf Hakimi va quitter l’Inter Milan. L’agent du latéral droit de 22 ans a confirmé cette tendance pour l’avenir de son client.

Mercato PSG : Seul Hakimi peut quitter l'Inter Milan

À la recherche d’un arrière droit, le Paris Saint-Germain négocie depuis plusieurs semaines avec l’Inter Milan pour Achraf Hakimi. Recruté l’été dernier en provenance du Real Madrid contre un chèque de 45 millions d’euros, l’international marocain est aussi dans le viseur de Chelsea. Les Blues sont même présentés comme le principal danger des Parisiens dans ce dossier. Si le PSG propose 60 millions d’euros, bonus compris, le club anglais offre le même montant avec la possibilité d’inclure un ou deux joueurs dans l’opération.

Pour laisser filer son défenseur dont le contrat court jusqu’en 2025, le nouveau champion de Serie A réclame entre 70 et 80 millions d’euros et il reste inflexible. En attendant un dénouement dans cette affaire, le représentant du natif de Madrid est sorti du silence pour faire le point sur la situation de son protégé. « Le seul qui va quitter l'Inter pour le moment est Hakimi, que je représente. Nous devons travailler sur le dossier Lautaro », a lancé l’agent d’Achraf Hakimi ce mardi sur les ondes de Radio Colonia. Et selon une source italienne, rien n’est encore fait dans ce dossier contrairement aux dernières rumeurs.

Pas de négociations entre Chelsea et l’Inter pour Hakimi

La semaine dernière, The Athletic et Goal UK ont conjointement annoncé que Thomas Tuchel s’est positionné pour attirer Hakimi. Pour contenter leur entraîneur, qui vient de leur faire gagner la Ligue des Champions, les dirigeants londoniens sont prêts à s’aligner sur les 65 millions d’euros que propose le PSG.

Chelsea songe également à inclure Andreas Christensen, Emerson Palmieri et Marcos Alonso dans le deal pour tenter de convaincre l’Inter Milan. Mais le journaliste italien Fabrizio Romano assure ce mardi que Chelsea n’a pour le moment entamé aucune négociation avec l’Inter pour un éventuel transfert de Hakimi. Le PSG a donc une large ouverture dans ce dossier.

Dernièrement, toujours dans l'actualité mercato du club de la capitale, plusieurs noms de joueurs ont été cités. Entraîné par coach Mauricio Pochettino à Tottenham, l'Ivoirien Serge Aurier, ancien joueur du Paris SG, avait été annoncé sur les tablettes des dirigeants. L'Ivoirien a quitté le club de foot de Parisien en 2017 pour les Spurs. Son aventure à Paris avait été gâchée par une sur Periscop vidéo dans laquelle il disait des insanités sur son ancien entraîneur Laurent Blanc.

Le journal italien La Gazzetta dello Sport, a récemment fait savoir que la piste menant au défenseur latéral droit a été finalement abandonnée par le Paris St Germain. Alessandro Florenzi devrait être retenu par les dirigeants du club francilien, selon les dernières informations. Ce poste n'est pas le dernier à renforcer pour Leonardo et son président Nasser Al-Khelaïfi. L'homme d'affaires Qatari a affirmé en début de mercato que son club allait se renforcer de façon importante afin d'accroitre ses chances de réaliser un meilleur parcours en Uefa Ligue des champio