OM Mercato : Longoria a une idée pour remplacer Mandanda

Publié par Timothée Jean le 16 juin 2021 à 13:32

À la recherche d’un nouveau gardien de but pour concurrencer Steve Mandanda, l’ OM s’est sérieusement penché sur le profil d’André Onana. Le président marseillais se serait déjà renseigné sur la disponibilité du portier de l’Ajax Amsterdam.

OM Mercato : André Onana pour remplacer Steve Mandanda ?

À 36 ans, Steve Mandanda demeure indélogeable des cages de l’Olympique de Marseille. Mais sa situation à l’ OM pourrait basculer la saison prochaine. L’absence de concurrence, avec le probable départ de Yohann Pelé, a poussé les dirigeants olympiens à se lancer à la quête d’un nouveau gardien. Les décideurs de l’Olympique de Marseille souhaitent en effet attirer un portier aguerri pour pousser le gardien de but numéro 2 de l’équipe de France à rester au top niveau jusqu’au bout de son contrat expirant en juin 2024.

En clair, le concurrent de Steve Mandanda la saison prochaine sera sans doute un gardien de but avec une expérience internationale. C’est pourquoi le journaliste du Phocéen, Romain Canuti, révèle sur son compte Twitter que l’ OM songerait à attirer André Onana de l’Ajax Amsterdam. L'international camerounais correspondrait parfaitement au profil recherché par l'Olympique de Marseille.

D'autres concurrents à l'affût

André Onana est considéré comme l’un des meilleurs gardiens d’Europe, mais traverse la pire période de sa carrière. En février dernier, il a été suspendu pour une durée d'un an, en raison d’infractions aux règles d’antidopage. Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a réduit cette sanction à neuf mois et le gardien de but camerounais pourra rejouer à partir du mois novembre. En attendant, le portier de l’Ajax Amsterdam pourra s’entraîner de nouveau en club à compter du mois de septembre.

De son côté, le club hollandais ne s’oppose pas au départ de son gardien de but camerounais et réclamerait un chèque de 6 millions d’euros pour son transfert. Un montant abordable pour l’ OM. Sauf que le club phocéen devra faire face à une rude concurrence sur ce dossier. Goal révèle qu’Arsenal s’active également pour s’attacher les services d’André Onana. Les Gunners n’ont cependant pas encore formulé d’offre pour son transfert. Un autre club du top 8 anglais serait lui aussi entré en contact avec l’Ajax Amsterdam pour s'offrir le joueur de 25 ans.