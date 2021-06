ASSE : Debuchy donne un précieux conseil à Puel avant son départ

Publié par ALEXIS le 17 juin 2021 à 11:30

Mathieu Debuchy ne fait plus partie de l’effectif de l’ ASSE. Il a été laissé libre au terme de son contrat. Au moment de partir, le défenseur et capitaine des Verts a donné une consigne à Claude Puel au profit de son équipe.

ASSE : Debuchy, « Avec cette jeunesse, il faut des joueurs expérimentés »

L’ ASSE a été en grande difficulté lors des deux dernières saisons. L’équipe de Claude Puel était 17e lors de la saison 2019-2020, suite à l'arrêt du championnat, en raison de la pandémie de Covid-19 en avril 2020. La saison dernière (2020-2021), les Stéphanois ont longtemps été menacés de relégation en Ligue 2, avant de finalement terminer à la 11e place de Ligue 1. Mathieu Debuchy, cadre du vestiaire de l’AS Saint-Étienne, a vécu tous ces moments de haut et de bas avec les Verts pendant les trois ans et demi passés dans le Forez (janvier 2018 et mai 2020).

L’ancien joueur d’Arsenal est donc bien placé pour prodiguer des conseils à Claude Puel sur ce qui n’a pas marché, afin d’améliorer les résultats de l’ ASSE les prochaines saisons. Et c’est ce qu’il a fait au moment de faire ses adieux à Sainté. Il a recommandé à l’entraîneur et manager général des Stéphanois de revoir son projet de jeu avec de jeunes joueurs. « Avec cette jeunesse, il faut des joueurs expérimentés capables de gérer les moments difficiles », a indiqué Mathieu Debuchy, dans Le Progrès.

« Il y a pas mal de choses à rectifier » à l'AS Saint-Étienne ?

L'ex-cadre du vestiaire stéphanois a évoqué ensuite certaines choses à améliorer par l'encadrement technique de l' ASSE. « Le staff technique a aussi son importance. Il y a pas mal de choses à rectifier et j’en ai discuté avec le coach. C’est à lui de jouer », a-t-il confié. Rappelons que Claude Puel avait écarté les joueurs trentenaires, ayant l'expérience du haut niveau, au profit de jeunes talents prometteurs, en début de saison. Il s'était ravisé plus tard en ramenant des joueurs comme Wahbi Khazri, Ryad Boudebouz ou encore Miguel Trauco dans son groupe, après l'échec de ses premiers choix.