ASSE Mercato : Nouveau rebondissement dans le dossier Bodmer

Publié par Ange A. le 17 juin 2021 à 01:30

Avec la future vente de l’AS Saint-Étienne, il n’est pas certain que Claude Puel reste sur le banc de l’ ASSE. Impliqué dans un projet de rachat des Verts, Mathieu Bodmer aurait rassuré l’actuel coach stéphanois.

Mathieu Bodmer encore loin d’un retour à l’ ASSE ?

La fin d’une ère est proche à l’AS Saint-Étienne. Roland Romeyer et Bernard Caïazzo, co-présidents de l’ ASSE, s’apprêtent à quitter le club ligérien. Les deux hommes auraient déjà reçu quelques dossiers de candidature à ce sujet. Ancien du club, Mathieu Bodmer serait impliqué dans un projet porté par un fonds américain. L’insider Mohamed Toubache-TER assure même qu’un poste de directeur sportif serait assuré à l’ancien milieu si son projet était retenu. L’ancien parisien envisagerait alors d’évincer Claude Puel en cas de retour dans le Forez. Le nom de Thiago Motta est associé aux Verts pour la succession du Castrais. Mais comme le note But Football, Bodmer a apporté un démenti aux révélations de l’insider.

Claude Puel rassuré par Mathieu Bodmer

Le média en ligne indique en effet que l’ancien milieu de terrain a conforté Claude Puel. Il aurait contacté l’actuel entraîneur de Saint-Étienne pour démentir les informations relatives à une prochaine nomination en tant que directeur sportif. « Les deux hommes se sont connus au LOSC entre 2003 et 2007, l’actuel entraîneur des Verts permettant au milieu de terrain d’exploser au plus haut niveau. Les deux hommes s’apprécient et se respectent », souligne la source qui rappelle que Bodmer avait déjà réfuté pareilles informations sur les ondes de France Bleu Loire. Suite à cette mise au point, le site spécialisé indique que la vente de Saint-Étienne est en bonne voie. Le dossier aurait notamment connu une avancée significative.