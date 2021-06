ASSE Mercato : Un cadre de Puel vers une destination exotique

Publié par ALEXIS le 03 juin 2021 à 01:30

Jessy Moulin pourrait ne plus être le gardien de but N°1 de l’ ASSE. Etienne Green, qui lui est passé devant depuis la mi-mars cette saison, devait être le titulaire lors de l’exercice 2021-2022. Si cette tendance se confirme, cela accélérerait le départ du portier de 35 ans vers les États-Unis où il aurait des touches.

ASSE : Jessy Moulin poussé dehors par Etienne Green ?

Jessy Moulin a encore un an de contrat à l’ ASSE, mais il pourrait quitter le club ligérien pendant le mercato estival. Le gardien de but qui rêve de jouer en Major League Soccer (MLS) pourrait rejoindre ce championnat exotique s’il a une offre concrète. La montée en puissance du jeune Etienne Green (21 ans en juillet) pourrait pousser le portier de 35 ans vers la porte de sortie cet été. En Vert et Contre Tous confirme la tendance, en évoquant l’intérêt d’un club du championnat nord-américain. Selon le site internet regroupant une communauté de supporters de l’AS Saint-Étienne, Jessy Moulin « a un contact sérieux en MLS ». La source croit savoir que « des échanges existent avec l'entourage du gardien de but stéphanois », mais ils « n’ont pour le moment pas débouché sur une offre officielle et sur des négociations » avec la direction du club de Ligue 1.

Le gardien de but des Verts en MLS pour 1 M€ ?

Il faut rappeler que l’ex-éternelle doublure de Stéphane Ruffier est sous contrat à l’ ASSE jusqu’en juin 2022. Si un club le désire, il devrait évidemment négocier son transfert pour racheter la dernière saison de contrat. D’après l’estimation de Transfermarkt, la valeur marchande de Jessy Moulin est d’un million d’euros. Pour rappel le N°30 de l'équipe des Verts s'est blessé (aux ischio-jambier) après la 29e journée de Ligue 1 disputée le 13 mars 2021. Il a pris part les 29 matchs de championnat en entier. Le natif de Valence (dans la Drôme) a concédé 42 buts pour 9 clean sheet.