PSG Mercato: Donnarumma, Navas, troublante réaction de Neymar

Publié par JEAN-LUC D le 18 juin 2021 à 11:15

Malgré la présence hautement saluée de Keylor Navas sous son maillot, le PSG est sur le point d’officialiser l’arrivée de Gianluigi Donnarumma. La réaction de Neymar, la star brésilienne du Paris Saint-Germain, n’a pas tardé.

Gianluigi Donnarumma arrive, Neymar déçu par Leonardo

En fin de contrat avec l’AC Milan, Gianluigi Donnarumma va s’engager avec le Paris Saint-Germain. D’après plusieurs sources transalpines et françaises, le gardien de but de la Squadra Azzura va parapher un bail de cinq ans en faveur du club de la capitale. L’affaire est déjà réglée entre les deux parties. Il ne reste plus que la visite médicale du portier de 22 ans avant l’officialisation de son transfert au PSG.

Selon le journal L’Équipe, cette dernière étape du dossier devrait se dérouler ce jeudi en Italie puisque le sélectionneur de la Squadra Azzura ne veut pas que ses joueurs quittent le regroupement pour l’Euro. Alors que Keylor Navas donne satisfaction depuis sa signature à l’été 2019 quand il a quitté le Real Madrid, Leonardo a jugé bon de le mettre sous pression en allant chercher un autre potentiel numéro 1 dans les cages du club parisien. Une décision qui ne plaît pas à tout le monde au sein même de l'équipe du Paris Saint-Germain, surtout Neymar.

En effet, selon les révélations du journal Don Balon, le numéro 10 des Rouges et Bleus s’explique très mal cette attitude de son directeur sportif d’autant plus que l’international costaricien n’écarte pas la possibilité de quitter le club cet été. L’international brésilien de 29 ans ne comprend pas comment le PSG peut se permettre de pousser vers la sortie un gardien aussi efficace que Keylor Navas.

Mercato PSG : Keylor Navas prêt à claquer ?

« Offre ton absence à celui qui ne valorise pas ta présence », a écrit Keylor Navas dans sa dernière story Instagram, alors que l’arrivée de Gianluigi Donnarumma au Paris Saint-Germain est de plus en plus imminente. En à croire le quotidien italien La Gazzetta dello Sport, l’athlète de 34 ans n’apprécie pas du tout la décision de Leonardo de le mettre en concurrence avec le jeune italien, bien que le directeur sportif de l'équipe parisienne ne parle que de préparer l'avenir.

L’ancien gardien de but du Real Madrid estime que malgré ses performances futures, l' entraîneur Mauricio Pochettino, poussé par la direction, pourrait décider de le reléguer à un rôle de remplaçant comme se fut déjà le cas à Madrid avec l’arrivée de Thibaut Courtois en 2019. Pour éviter de revivre la même situation, Navas envisage donc de quitter le PSG cet été puisque le club ne lui fait plus confiance.

À la recherche d’un gardien de but, l’AC Milan, l’AS Roma et la Juventus Turin sont déjà positionnés pour le récupérer. De son côté, le vice-champion de France attendrait 10 millions d’euros avant de le laisser partir.