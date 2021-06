OM Mercato : Feu vert de Jorge Sampaoli pour un ancien du PSG

Publié par Ange A. le 13 juin 2021 à 00:30

L’Olympique de Marseille a l’occasion de signer un ancien du Paris Saint-Germain cet été à zéro euro. Entraîneur de l’ OM, Jorge Sampaoli ne serait pas contre la signature du défenseur central.

Un ancien du PSG adoubé par Jorge Sampaoli

Du mouvement est annoncé à l’Olympique de Marseille cet été. Président de l’ OM, Pablo Longoria l’a encore confirmé lors d’une rencontre avec les supporters. Marseille doit libérer 14 joueurs et en recruter 11 lors du mercato estival. Au registre des départs, le club phocéen entend notamment libérer Duje Caleta-Car de ses deux dernières années de contrat. Le défenseur croate dispose de touches en Premier League. West Ham pourrait notamment dégainer 15 millions d’euros pour signer le défenseur central. Pour remplacer Caleta-Car, la direction marseillaise pense à David Luiz. Une piste validée par Jorge Sampaoli à en croire les informations de La Provence. Le défenseur brésilien est un ancien du championnat puisqu’il a défendu les couleurs du PSG entre 2014 et 2016.

David Luiz un bon coup à 0€ pour l’ OM ?

Mais le passif parisien de David Luiz ne semble pas gêner Jorge Sampaoli. Le technicien argentin serait sous le charme du défenseur central âgé de 34 ans. Lequel ne serait pas non plus contre un dernier challenge en Europe avant le retour au bercail. L’ancien de Chelsea ne serait pas insensible à l’intérêt de Marseille comme le révèle BeIN Sports. Des premiers contacts auraient d’ailleurs été noués avec le joueur selon le journal provençal. L’international brésilien (56 sélections/3 buts) présente une situation contractuelle intéressante. Le défenseur central est en fin de contrat à Arsenal et est donc libre de s’engager avec le club de son choix. Reste maintenant à savoir si celui-ci sera l’ OM où il pourrait retrouver Mattéo Guendouzi, une autre cible de Pablo Longoria. Réponse dans les semaines à venir.