Mercato OL : Grosse bataille anglaise à Lyon pour un coup à 23M€

Publié par JEAN-LUC D le 18 juin 2021 à 12:31

Jean-Michel Aulas a annoncé un mercato OL très actif pour cet été. En coulisses, le président de l’Olympique Lyonnais et son directeur sportif s’activent déjà sur certains dossiers chauds.

Après Leeds United, Maxwel Cornet intéresse aussi Watford

« On n’est pas encore passé à la DNCG, c’est pour le 29 juin. Nous avons bien sûr les moyens. On a des joueurs qui représentent une valeur d’effectif de plus de 400M€. On va continuer d’investir et de valoriser (…) Il y aura aussi des départs, car des joueurs souhaitent partir. On ne donnera pas d’indications avant, ni sur les montants, ni sur les joueurs parce qu’on est dans un jeu à plusieurs », a récemment déclaré Jean-Michel Aulas dans les colonnes du journal Le Progrès.

Le mercato OL s’annonce donc très chaud et le président des Gones ne s’en cache pas. Au chapitre des départs, l’Olympique Lyonnais pourrait bien se frotter les mains avec une éventuelle vente de Maxwel Cornet. Déjà annoncé dans le viseur de Marcelo Bielsa et de Leeds United, le latéral gauche de l’ OL intéresse aussi Watford selon les révélations de Sky Sports. La chaîne sportive précise même que les dirigeants lyonnais et leurs homologues du club anglais ont déjà entamé des négociations pour l’international ivoirien.

Après avoir refusé de rejoindre les Hornets durant l’hiver 2019, Maxwel Cornet se voit à nouveau relancé par le promu en Premier League et pourrait finalement se laisser convaincre par la possibilité d’évoluer dans le plus grand championnat au monde. Toujours selon la même source, le club lyonnais réclame au moins 23 millions d’euros pour laisser filer son défenseur de 24 ans. Cependant, le principal concerné ne semble pas pressé pour quitter l’Olympique Lyonnais.

Mercato OL : Maxwel Cornet fait le point sur son avenir

Poussé vers la sortie avec l’arrivée imminente de l’arrière gauche brésilien Henrique, en fin de contrat avec Vasco de Gama, Maxwel Cornet ne semble pas intéressé par un changement d’air. Interrogé par la télévision ivoirienne, le natif de Bregbo a ouvertement avoué se sentir bien à Lyon et n’envisage pas un transfert cet été. « L’aventure avec Lyon se passe bien. Même si on avait à cœur d’accrocher une place en Ligue des champions. Malheureusement, ça n’a pas été le cas. Nous avons perdu notre dernier match en championnat face à Nice. Mais nous avons tout de même décroché une place en Europa League. On va faire avec », a indiqué Maxwel Cornet. Arrivé en 2015 en provenance du FC Metz, Cornet est lié à l’ OL jusqu’en juin 2023.