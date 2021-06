PSG Mercato : Varane après Ramos ? Le Qatar veut frapper fort

Publié par JEAN-LUC D le 18 juin 2021 à 13:02

En pole position pour obtenir la signature de Sergio Ramos, le PSG s'est également positionné pour Raphaël Varane. En cas de départ du Real Madrid, le défenseur central français pourrait débarquer au Paris Saint-Germain cet été.

Raphaël Varane prêt à quitter le Real Madrid cet été ?

Après avoir fait officiellement ses adieux au Real Madrid jeudi, Sergio Ramos négocie actuellement avec le Paris Saint-Germain, selon les informations du journal AS. D'après le quotidien madrilène, les représentants de l’international espagnol de 35 ans l’ont proposé ces dernières heures à Leonardo, en précisant que le champion du monde 2010 était prêt à signer au PSG.

L’ancien défenseur du FC Séville se verrait bien rejoindre l'effectif hispanophone du club parisien et évoluer sous les ordres de Mauricio Pochettino. En cas d’accord entre le directeur sportif parisien et le clan Ramos, le natif de Camas ne sera pas seul à venir à Paris puisqu’il pourrait être suivi par son partenaire de défense à Madrid. En effet, Cadena SER assure ce vendredi que Raphaël Varane est annoncé sur le départ du côté du Real Madrid et que le Paris Saint-Germain est l’une de ses destinations possibles. « Le Real Madrid se prépare à un départ de Raphaël Varane. Le club madrilène a fait deux offres de prolongation et la réponse du joueur a été de demander ce qui est prévu pour l’équipe à l’avenir. Le club a alors compris qu’il ne prolongera pas », explique le média espagnol. Mais l’affaire ne s’annonce pas de tout repos pour le vice-champion de France.

Mercato PSG : Grosse bataille avec Man United pour Varane ?

S’il ne prolonge pas son contrat, qui prend fin le 30 juin 2022, Varane sera vendu cet été. Le Real Madrid ne souhaitant pas le laisser négocier gratuitement un accord avec un autre club dans six mois. Annoncé comme l’un des favoris pour accueillir le champion du monde 2018, le Paris Saint-Germain va devoir batailler dur dans ce dossier, puisque Manchester United est aussi annoncé sur le coup. De son côté, le Real Madrid espère profiter de l’intérêt de ces deux grands clubs européens pour encaisser un joli montant dans l’éventuel transfert de l’ancien joueur du RC Lens.

« Varane avait déjà eu des doutes pour prolonger au Real, à cause d’une possible démotivation : il avait déjà tout gagné avec Madrid. Néanmoins, il avait prolongé. Aujourd’hui, l’international français est dans la même situation. Le club pense pouvoir obtenir un transfert satisfaisant pour toutes les parties avec l’intérêt de Manchester United et du PSG », précise Cadena SER. Selon le site spécialisé Transfermarkt, pour déloger Varane de la Maison Blanche, il faudra un chèque de 70 millions d’euros. Affaire à suivre…